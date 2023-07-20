Врач Белаш рассказал, как справиться с головной болью без лекарств

От головной боли помогают массаж, физиотерапия и закаливание. Об этом рассказал остеопат, невролог Владимир Белаш.По словам специалиста, частые болевые синдромы могут проявляться как из-за отдельного заболевания, так и серьезной патологии, которая требует дополнительного обследования и стационарного лечения.Например, головные боли в области шеи нередко возникают из-за работы в непривычном положении. Данный синдром хорошо корректируется не только медикаментами, но и массажем, физиотерапией.Помимо этого, голова может болеть в качестве реакции на метеоусловия. В таком случае врач рекомендует прибегнуть к закаливанию, занятиям йогой и лечебной физкультурой.Однако иногда такое состояние может служить признаком серьезной патологии, например, опухоли головного мозга или инсульта, обратил внимание невролог.При подозрении на серьезную патологию нужно проводить обследования, чтобы определить заболевание. Также рекомендую добавить физическую активность, скорректировать режим дня и питания, потому что при избытке кофеина и высокоуглеводных продуктов могут также возникать головные боли" – резюмировал эксперт.

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