На них редко обращают внимание: три симптома рака кости, которые легко упустить

Саркома, или рак кости, — один из самых агрессивных видов злокачественных опухолей. Заболевание плохо диагностируется и сложно лечится. Поэтому так важно знать, как не пропустить первые симптомы.Саркомы костей — это злокачественные образования, которые крайне сложно диагностировать. Лечение тоже дорогое, долгое и, к сожалению, не всегда приносит результаты.Но есть и хорошие новости: дело в том, что рак костей считается довольно редким видом онкологии. Как говорят врачи, от опасной патологии чаще всего страдают дети. Причем мальчики чаще, чем девочки. В структуре заболеваемости детей костные саркомы составляют порядка 7-8%, у взрослых этот процент ниже. Пик заболеваемости приходится на возрастную группу от 12 до 17 лет. С возрастом риск снижается.Чаще всего заболевание начинается с появления болей, говорят онкологи. Их интенсивность со временем только нарастает, особенно сильно человек страдает по ночам. Стоит насторожиться, если вы раньше ломали кость в этом месте или вам диагностировали перелом, который дает о себе знать изо дня в день. Да, кости могут болеть, когда срастаются, но постоянных сильных болей быть не должно.Есть еще несколько признаков, на которые стоит обратить внимание, говорят эксперты Британской службы здравоохранения. К ним относятся:частая температура, которая поднимается по ночам;резкая потеря веса, хотя вы даже не меняли свой рацион;сильная потливость в ночное время.Безусловно, эти симптомы могут сигналить о других нарушениях, например о сбоях в гормональной системе. Но если вы ощущаете периодическую боль в костях или другие специалисты не могут понять, что с вами происходит, то имеет смысл показаться онкологу.«Некоторые люди также страдают от отека и покраснений или замечают припухлость на пораженной кости или вокруг нее. Если кость находится рядом с суставом, отек может затруднить ходьбу. Человек прихрамывает», — говорят британские врачи.Злокачественные образования костей можно спутать с:остеомиелитом — воспалением костного мозга, при котором обычно поражаются все элементы кости (надкостница, губчатое и компактное вещество);туберкулезом костей — специфической инфекцией, вызываемой палочками Коха, протекает с поражением позвоночника или костей рук и ног.«В некоторых случаях бывает и правда довольно сложно различить патологии, особенно для врача первичного звена. Также опухоли путают с переломами, хотя рентгенологическая картина при костных саркомах достаточно характерна. Но если врач лучевой диагностики ранее не сталкивался с такими пациентами, то у него могут возникнуть сложности в интерпретации диагноза», — пояснял Максим Рыков.

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