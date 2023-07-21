Онколог Воробьнев назвал 6 признаков «редкого, быстро распространяющегося» рака кишечника

На ранних стадиях этот рак часто не имеет симптомов, что означает, что его можно пропустить.

Это участок тонкой кишки в форме подковы, который получает пищу из желудка в процессе пищеварения. Двенадцатиперстная кишка использует химические вещества и ферменты для расщепления пищи и направляет витамины и питательные вещества по всему телу. Затем пища попадает в следующий отдел тонкой кишки.

Рак двенадцатиперстной кишки — это малоизвестный рак, который начинается в двенадцатиперстной кишке.

Поскольку двенадцатиперстная кишка содержит множество различных клеток, в ней могут развиваться различные типы рака, такие как аденокарцинома, карциноидные опухоли, лимфома и саркома.

На ранних стадиях этот рак часто не имеет симптомов, что означает, что его можно пропустить.


Это участок тонкой кишки в форме подковы, который получает пищу из желудка в процессе пищеварения. Двенадцатиперстная кишка использует химические вещества и ферменты для расщепления пищи и направляет витамины и питательные вещества по всему телу. Затем пища попадает в следующий отдел тонкой кишки.


Рак двенадцатиперстной кишки — это малоизвестный рак, который начинается в двенадцатиперстной кишке.

Поскольку двенадцатиперстная кишка содержит множество различных клеток, в ней могут развиваться различные типы рака, такие как аденокарцинома, карциноидные опухоли, лимфома и саркома.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

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