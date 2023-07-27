Какими болезнями чаще болеют малообеспеченные люди

Существует концепция деления болезней, которая основывается на благосостоянии и достатке человека. Например в Средневековье подагру называли болезнью королей. Сейчас это разделение немного изменилось.МигреньИсследование, проведенное в Пенсильванском университете, показало взаимосвязь болей при мигрени с уровнем дохода. Ученые выяснили, что чем выше заработок человека, тем меньше он страдает от головной боли.Измерения проводились в результате опроса 250 тысяч человек. В анкетах они отмечали информацию о себе, образе жизни, уровне дохода, а также о неприятных симптомах, которые они испытывают на регулярной основе. Низким считался доход менее 22 500 долларов в год (более 2 млн рублей). Выяснилось, что интенсивность боли при мигрени зависит от дохода. Чем больше он был, тем меньше люди отмечали мигрень в своих анкетах.Ученые предполагают, что наличие мигрени не вызвано стрессом из-за низкого дохода. Вероятнее всего, мигрень проявляется еще в раннем возрасте и мешает человеку нормально учиться и работать, что влияет на будущий заработок.Болезни сердцаВ Лозаннском университете в Италии ученые пришли к выводу, что у людей с низких доходом гораздо чаще развиваются болезни сердца и сосудов. Преимущественно речь идет о коронарной болезни сердца.Авторы исследования собрали данные более 110 тысяч человек из четырех стран Европы и выяснили, что способствует развитию болезней сердца у людей с низким доходом. У тех людей, у которых доход был ниже среднего, риск появления инсульта или коронарной болезни сердца, составлял от 14 до 35%. Ученые из Европы предположили, что все это связано с бессонницей, так как люди с доходом ниже среднего страдают ей чаще и стремятся работать больше, чтобы заработать.Также еще одно предположение ученых оказалось связано с тем, что в Европе очень дорогая медицинская помощь. Поэтому люди не могут получить квалифицированные обследования и необходимое лечение. Так они оттягивают поход к врачу, что провоцирует развитие более поздних стадий заболевания.

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