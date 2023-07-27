Гадаем на свекле: неочевидный признак дефицита железа в организме

Правда, подобные проявления бывают и у абсолютно здоровых людей. Однако при недостатке железа они встречаются намного чаще.По-медицински этот симптом называется битурия. Им обозначают явление, при котором после употребления свеклы моча меняет цвет — становится красной. Например, после того, как человек поел борщ или свекольный салат.Как рассказала врач-оториноларинголог Мария Евдокимова, битурия связана с красноватым пигментом беталаином, который есть в свекле: он активно всасывается в кишечнике и затем выделяется с мочой.«Беталаин, окислительно-восстановительный индикатор, обесцвечивается ионами трехвалентного железа, что и объясняет предрасположенность к битурии, когда для обесцвечивания этого пигмента недостаточно железа. Иначе говоря, железа не хватает — пигмент не становится бесцветным, поэтому моча окрашивается», — объяснила в своем телеграм-канале врач Мария Евдокимова.Но не стоит сразу тревожиться, такое бывает не только при дефицитных состояниях. По словам Марии Евдокимовой, битурия встречается также у 10-14% здоровых людей после того, как они съели свеклу. Однако при недостатке железа в организме этот симптом наблюдается все же чаще, хотя тоже не у всех — у 49-80% страдающих.Другие симптомы дефицита железаМария Евдокимова назвала еще 7 признаков недостатка железа, которые врач может заметить во время осмотра:бледность;сухая или грубая кожа;атрофический глоссит (воспаление языка) с утратой сосочков, который может сопровождаться болью в языке или сухостью во рту;хейлит, или, как говорят по-простому, заеды в уголках рта;койлонихия — ложкообразные ногти;редко и в особо тяжелых случаях бывает алопеция — частичное или полное выпадение волос на голове или другом участке тела;крайне редко — хлороз, или бледный, слегка зеленоватый цвет лица.К словуЕсть еще один признак дефицита железа, тоже достаточно необычный, — это желание съесть что-нибудь несъедобное. Например, погрызть мел или лед, съесть глину. Так люди пытаются неосознанно компенсировать нехватку микроэлемента.Страдает каждый четвертыйЖелезо входит в состав гемоглобина, главная функция которого — доставка кислорода ко всем органам и тканям организма. Если есть дефицит железа в крови, транспорт кислорода нарушается, ткани просто его недополучают, что соответственно сказывается на самочувствии. Например, человек начинает чувствовать себя постоянно усталым, хуже соображает, у него падает иммунитет.По оценкам ВОЗ, от железодефицитной анемии страдает каждый третий житель планеты.Дефицит железа у женщин по понятным причинам выявляют чаще, чем у мужчин, — из-за ежемесячной кровопотери. Однако и мужчины не защищены от этого состояния. Как рассказывал врач-терапевт Марат Фаррахов, анемию диагностируют при показателях гемоглобина в крови:у женщин — ниже 120 г/л,у мужчин — ниже 130 г/л.

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