Окулист объяснила, почему может дергаться глаз

У непроизвольного подергивания глаз могут быть весьма неожиданные причины, заявила врач-окулист из Канады Алекса Хехт.

Чаще всего, по словам эксперта, к подергиванию глаза приводят какие-то стрессовые ситуации, но есть и другие причины.

Так, например, окулист отметила, что к неприятному дерганию глаза может привести постоянный недосып, злоупотребление кофе и длительное пребывание за компьютером.

Хехт подчеркнула, что подергивание глаз для человека абсолютно безвредно. Достаточно определить причину этого не слишком приятного явления и устранить ее, чтобы она перестала доставлять беспокойство.

Однако, если подергивание глаза не прекращается в течение двух недель, Хехт посоветовала обратиться к врачу.

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