Окулист объяснила, почему может дергаться глаз
Чаще всего, по словам эксперта, к подергиванию глаза приводят какие-то стрессовые ситуации, но есть и другие причины.
Так, например, окулист отметила, что к неприятному дерганию глаза может привести постоянный недосып, злоупотребление кофе и длительное пребывание за компьютером.
Хехт подчеркнула, что подергивание глаз для человека абсолютно безвредно. Достаточно определить причину этого не слишком приятного явления и устранить ее, чтобы она перестала доставлять беспокойство.
Однако, если подергивание глаза не прекращается в течение двух недель, Хехт посоветовала обратиться к врачу.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий