Не только лишний вес: почему у худых людей появляется второй подбородок

Подбородок - это одна из самых проблемных зон, когда речь идет о внешности. Вопреки расхожему мнению, причиной появления второй подбородка далеко не всегда может быть лишний вес. Наверное вы заметили, что он может появиться и у худых людей.Откуда что берётся, что может вызвать появление второго подбородка и как бороться с этой проблемой?Причины появления второго подбородкаНеправильная осанкаЭто одна из главных причин косметического дефекта. Обратите внимание, как вы ходите. Если ваши плечи постоянно приподняты, вы сгорблены, голова втянута в плечи, то вы — в зоне риска. Если вы постоянно сидите за компьютером или зависаете в телефоне, от неправильного положения головы ослабляются мышцы шеи, нижняя часть лица постепенно провисает — происходит то же самое.Неправильный прикусСобственно, достаточно очевидная причина появления второго подбородка. Из-за неправильного прикуса может искривляться нижняя челюсть, а такие изменения в ней нередко приводят к появлению второго подбородка.ГенетикаНередко склонность к появлению второго подбородка люди унаследуют от своих родителей. Если у человека медленнее, чем нужно, вырабатывается коллаген, старение в этой части лица может начаться преждевременно. Наследственные признаки труднее поддаются изменениям.Резкое похудениеДа, все наши диеты могут сыграть с нами злую шутку. При резком похудении кожа обвисает. Кроме того, при дефиците питательных веществ организм начинает меньше вырабатывать коллаген. Результат — под лицом.Проблемы с щитовидной железойКогда щитовидная железа увеличивается (гипертиреоз), образуется своеобразный «зоб». Как раз в зоне второго подбородка. В этом случае нужно просто пройти лечение, чтобы справиться с проблемой. При гипотиреозе (сниженной функции щитовидной железы), в нижней часть лица откладывается жир. И это тоже приводит к появлению второго подбородка.Короткая шеяЕсли у человека есть именно такая особенность внешности, второй подбородок может появиться даже при нормальном весе. Мужчины и женщины с длинной шеей почти никогда не имеют проблем со вторым подбородком.Беременность, менопаузаЭто время, когда гормональный профиль женщины очень серьёзно меняется. В такие моменты также много шансов обзавестись вторым подбородком. Если второй подбородок появился во время беременности, после родов он должен исчезнуть.Неправильная подушкаОчень важный момент. Подушка для сна должна оптимально подходить именно вам. Если она слишком высокая, во время сна подбородок прижимается к груди, кожа в таком положении может растягиваться, формируется второй подбородок. Так же плохо, если вы спите на слишком мягкой подушке.ВозрастЧем старше человек, тем больше у него шансов обзавестись вторым подбородком. Меньше коллагена в коже, она поддаётся необратимым изменениям. Начинает провисать. Вот и «вырастает» двойной подбородок.Как бороться со вторым подбородкомФейсбилдингСейчас в интернете можно найти массу разных роликов, наглядно показывающих, как практиковать фейсбилдинг (зарядку для лица). Важно искать проверенных инструкторов и не верить всем подряд. Чем хороши эти упражнения? Они повышают тонус кожи, благодаря чему она немного подтягивается, а овал становится более чётким.Исправление осанкиА также — образа жизни. Если вы разнообразите сидячий образ жизни при помощи прогулок, упражнений, займётесь исправлением осанки. Если укрепите мышцы шеи и раскроете грудной отдел. То заметите, как улучшилось состояние нижней трети лица. Посмотрите на канале Доктор Евдокименко, как делать гимнастику для исправления осанки и укрепления спины.МассажСамый простой вариант массажа: ежедневно похлопывать и пощипывать область подбородка и шеи. Это нужно, чтобы к проблемной зоне приливала кровь. Попробуйте массировать второй подбородок при помощи гидромассажа (мощный режим душа). Убрать провисание подбородка помогают медовый, вакуумный массаж и самомассаж влажным полотенцем.Обратитесь к специалистамУ них много способов корректировать проблемную зону. Это можно делать при помощи инъекций, нитевого лифтинга, аппаратных процедур (ультразвуковая и микротоковая терапия, RF-лифтинг или лазерная липосакция). А в случае, когда эти методы не работают — человеку могут предложить пластическую хирургию.

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