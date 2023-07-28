5 необычных способов быстро охладиться в жару

Жаркая погода может приносить дискомфорт, снижать энергию и мешать спокойно жить. Температура тела выше 40 градусов, учащённый пульс, головная боль, головокружение, тошнота, потеря сознания — симптомы теплового удара. Выручить могут научно доказанные способы охлаждения.Ментол активизирует рецепторы, отвечающие за восприятие низких градусов. Мятные конфеты помогут почувствовать прохладу, но только на 15 минут.Старайтесь избегать тяжёлых и сладких блюд. Сахар ускоряет обмен веществ, вызывая внутреннее ощущение нагрева. Чтобы сохранить оптимальную температуру, выбирайте лёгкие лакомства.Неожиданно, но горячий чай также может помочь. Учёные отмечают, что он стимулирует потоотделение, позволяя организму естественным образом охлаждаться. Важно отметить, что метод не будет работать во влажной среде, где пот не испаряется эффективно.Тёплая вода вызывает физические изменения в организме. После душа вы легче заснёте и насладитесь спокойной ночью.Заведите отдельное от партнёра одеяло. Так получится сохранить комфортную температуру и не перегреться.

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