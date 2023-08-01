Опасная болезнь сердца, которая «на лице написана». Рассказываем, как определить

Одно из опасных осложнений этой болезни может убить человека за три года, и женщины наиболее ей подвержены.Митральный порок сердечного клапана – одна из «женских» болезней сердца. Чаще всего ее диагностируют у пациентов в возрасте 40-60 лет. Это очень опасное заболевание, при развитии некоторых осложнений срок выживаемости пациентов не превышает трех лет. Однако есть некоторые симптомы, буквально «написанные» на лице, которые могут помочь определить болезнь на ранних стадиях и вовремя начать лечение.Порок сердца — что это за болезнь?Митральный порок сердечного клапана (другое название – порок сердца) – это заболевание, при котором уменьшается или увеличивается отверстие в сердечном клапане. Из-за этого нарушается кровообращение и работа сердца, может развиться застой крови в легких, увеличиться предсердие и отделы сердца.Почему развивается порок сердца?Есть несколько причин, которые могут привести к развитию заболевания. Перенесенные инфекции (особенно вызванные бактериями стрептококками), травмы сердечно-сосудистой системы, доброкачественная опухоль левого предсердия, отложения кальция на створках клапана, заболевания соединительных тканей, а также перенесенный сифилис.Как определить порок сердца?Опасность этого заболевания в том, что на ранних стадиях оно развивается практически бессимптомно. Однако есть некоторые признаки, заметив которые, стоит как можно скорее обратиться к врачу:Одышка;Постоянный или длительный кашель, сопровождающийся отделением мокроты;Кровохаркание (не всегда);Яркий румянец на щеках.Излечим ли порок сердца?Полностью вылечить порок сердца невозможно, однако существуют препараты, которые помогают поддерживать сердечный ритм, уменьшать аритмию и сердечную недостаточность. Однако в самых сложных случаях может понадобиться хирургическая операция по замене или исправлению клапана.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки