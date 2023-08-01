Диетолог Пономарева: те, кто ест этот популярный десерт, никогда не избавятся от жира на животе

Что-то сладкое после еды является обязательным для многих. Здесь вы можете узнать, какой десерт может быть губительным для фигуры и какие есть лучшие альтернативы.Почти каждый знает тягу к сладкому после еды, как будто ни одна трапеза не будет полноценной без вкусного десерта. Но в то время как употребление сладкой пищи активирует центры вознаграждения мозга и вызывает приятные чувства, такие как удовлетворение и расслабление, десерт не всегда является хорошей идеей.Один десерт, в частности, совсем не полезен для вашего здоровья и, если его есть регулярно, оказывает негативное влияние на вашу фигуру.Хотя мороженое может быть освежающим и доступным с различными вкусами, в большинстве случаев оно вредно для здоровья.«Мороженое — худший десерт для талии из-за высокого содержания сахара и жира», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева .Мороженое содержит огромное количество сахара и жира. Высокое содержание сахара вызывает быстрый рост уровня сахара в крови, за которым следует внезапное падение, что может привести к тяге к сладкому и возобновлению тяги к сладкому."Это часто приводит нас в замкнутый круг, когда мы едим все больше и больше этого калорийного десерта. И рано или поздно это заметно и по фигуре, особенно в области талии, так как именно здесь быстрее всего накапливается жир".Некоторые вкусы мороженого также содержат дополнительные ингредиенты, такие как сироп, шоколадная стружка, печенье или другие сладкие начинки. Это, конечно, значительно увеличивает количество калорий.Кроме того, мороженое часто содержит искусственные ароматизаторы, красители и консерванты, которые не обязательно полезны для нашего организма.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки