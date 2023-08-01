Нутрициолог Строков объяснил, может ли молоко вызывать болезни

Молоко вредно для здоровья – такое мнение у многих. Исследования также показывают, что молоко может оказывать негативное влияние на зубы и кости и даже способствовать развитию рака.Молоко незаменимо: есть бесчисленное множество продуктов, содержащих молоко, включая йогурт, сливки, масло, творог или сыр. Однако молоко не имеет хорошей репутации. Все больше и больше исследований показывают, что коровье молоко действительно может вызывать проблемы со здоровьем.Молоко: повышенный риск рака?"В молоке много кальция. Вот почему он на самом деле полезен для здоровья, но есть и одна загвоздка: из-за высокого содержания молочного сахара он также может повредить зубы", - говорит врач-нутрициолог Игорь СтроковЭто особенно верно для детей, но подростки или взрослые также могут столкнуться с негативными последствиями при употреблении коровьего молока. Исследования показали, что молоко не повышает устойчивость костей, а чрезмерное потребление даже может привести к переломам.Некоторые исследования также показали, что употребление слишком большого количества молока может привести к повышенному риску развития рака, особенно рака яичников.Пейте молоко умеренно"На самом деле молоко или молочные продукты не вредны для организма. Но это также зависит от потребления — я рекомендую стакан молока в день".Молоко дает нам энергию в виде сахара и жира, а также богато белком. Некоторые исследования показывают, что умеренное потребление снижает риск высокого кровяного давления, рака толстой кишки и ожирения.

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