Ученые обнаружили связь между дефицитом витамина D и тяжестью течения псориаза

Учёные провели исследование, которое показало взаимосвязь между дефицитом витамина D и тяжестью течения псориаза. Был сделан вывод о том, что пациенты с псориазом, которые увеличивают потребление витамина D, могут лучше контролировать состояние кожи.Учёные из Университета Брауна изучили порядка 500 случаев псориаза. Они сравнили отчёты людей о том, какая часть поверхности их тела была поражена псориазом с уровнями витамина D, полученными из образцов крови – передаёт medscape.com.С учётом поправок на факторы образа жизни анализ показал, что более низкие уровни витамина D и дефицит витамина D были в значительной степени связаны с большей тяжестью течения псориаза.У пациентов с наименьшей площадью поражения поверхности тела, был самый высокий средний уровень витамина D, а у пациентов с наибольшей поражённой площадью – самый низкий средний уровень витамина D.Авторы заявили, что люди с псориазом могут улучшить своё состояние, получая больше витамина D из рациона или с помощью добавок. Но, хотя интоксикация витамином D встречается редко, лучше проконсультироваться с врачом прежде, чем принимать добавки.

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