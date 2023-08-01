Врач Юрочкин: белковый завтрак помогает снизить уровень сахара естественным путем

Эндокринолог Александр Юрочкин рассказал о естественных способах снизить уровень сахара в крови.Врач Юрочкин отметил, что поддерживать здоровый уровень сахара в крови следует независимо от того, страдает ли человек диабетом. Хронически высокий уровень сахара в крови способствует развитию болезням сердца и сосудов, потере зрения, почечной недостаточности, предупредил специалист.Александр Юрочкин проинформировал о том, что позволяет снизить уровень сахара в крови естественным путем.Правильное употребление углеводов. По словам врача, углеводы, в особенности простые, не следует есть на пустой желудок – оптимально употреблять их после белковой пищи или овощей. Такая практика улучшает контроль уровня сахара в крови.Растворимая клетчатка. Начав употреблять больше клетчатки, можно добиться снижения сахара в крови. В частности, растворимая клетчатка замедляет пищеварение, что делает более медленным усвоение углеводов – благодаря этому можно избежать резких скачков сахара в крови.Прогулка после еды. По словам медика, такая прогулка (15-20 минут) стимулирует сжигание углеводов, полученных с пищей, для обеспечения движения мышц. Результатом такого процесса становится уменьшение концентрации сахара в крови. после еды.Упражнения. Практически все виды упражнений улучшают регуляцию уровня сахара в крови после еды, но силовые упражнения с отягощениями требуют наименьших затрат времени.Бобовые. Включение в рацион разнообразных бобовых тоже позитивно сказывается на содержании сахара в крови. Эта группа продуктов богата антиоксидантами, несколькими ключевыми витаминами и минералами, а также содержит уникальную комбинацию белков и углеводов с высоким содержанием клетчатки.Завтрак, богатый белком. Врач Юрочкин добавил, что белковый завтрак помогает снизить уровень сахара естественным путем. В частности, исследования показали, что благодаря ему у людей улучшаются показатели сахара в крови после обеда и ужина.Растительная пища. Специалист объяснил, что употребление большого количества малообработанной растительной пищи уменьшает риск развития резистентности к инсулину, провоцирующей рост сахара в крови.

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