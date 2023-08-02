Несложно, но эффективно: 5 упражнений для красивой талии

При регулярном выполнении результата будет очевиден уже через 7-10 дней.Лето — самое время для того, чтобы демонстрировать новые наряды. Но как быть, если лишние сантиметры на талии лишают вас этого удовольствия? С помощью несложных упражнений вы за короткое время сможете придать фигуре желаемые очертания. И тогда окружающие по достоинству оценят ваши летние луки:СкручиванияВыполнять упражнение нужно лёжа на полу, на спине. Колени поджаты к животу, голени параллельны полу. Заведите руки за голову и выполняйте скручивания, дотягиваясь локтем одной руки до колена противоположной руки. Два подхода по 10-15 раз.РастяжкаЭто упражнение развивает подвздошно-поясничную мышцу, "прокачанность" которой обеспечивает тонкую талию. Сделайте выпад одной ногой. На выдохе плавно переносите вес на переднюю ногу так, чтобы угол в паховой области увеличивался. Спина ровная. Удержитесь в этом положении на несколько секунд, затем повторите то же самое с другой ногой. Три подхода по 30 секунд.НожницыПоднимите ноги так, чтобы они образовывали угол примерно в 30 градусов с полом. Попеременно скрещивайте их в воздухе, не опуская на пол и не останавливаясь. Упражнение рекомендуется выполнять до появления лёгкого натяжения в мыщцах пресса.ВелосипедЛёжа на спине, согните ноги в коленях и выполняйте ими движения, имитирующие кручение велосипедных педалей. Упражнение также рекомендуется выполнять до появления лёгкого натяжения в мыщцах пресса.ПланкаЛёжа на животе, упритесь в пол предплечьями и пальцами ног, тело оторвите от пола. Удерживайтесь в этом положении 30 секунд. Время удержания в планке рекомендуется наращивать ежедневно. Можно засекать время удерживания в планке с помощью таймера на смартфоне. Некоторые отсчитывают время (вслух или про себя), но это не всегда удобно, поскольку во время выполнения этого упражнения сбивается дыхание и рассредоточивается внимание.

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