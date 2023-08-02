Врач Захарова: избегайте 3 вида продуктов, чтобы защитить глаза от долговременного повреждения

Эти продукты могут вызвать такие проблемы, как высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление, которые могут повредить глаза и другие органы.Ряд факторов образа жизни также может влиять на то, насколько они здоровы и насколько хорошим является наше зрение. Диета является одним из таких факторов образа жизни, при этом определенные продукты питания улучшают или уменьшают видимость.Обработанные углеводы"Диета с высоким содержанием обработанных углеводов может привести к сосудистым заболеваниям, а это, в свою очередь, может повлиять на нормальное функционирование наших глаз", - говорит семейный врач Татьяна Захарова .Это было подтверждено исследованием, которое показало, что употребление высокоуглеводной диеты связано с несколькими сосудистыми заболеваниями — любыми состояниями, которые влияют на вашу систему кровообращения.«Высокоуглеводная диета может способствовать развитию атеросклероза и различных сосудистых заболеваний, что в конечном итоге приводит к летальному исходу».Заболевания сосудов сетчатки — это состояния, влияющие на кровообращение в задней части глаза, что может привести к потере зрения.Нездоровая жирная пищаНездоровая пища с высоким содержанием насыщенных жиров, которые могут блокировать мелкие сосуды сетчатки, не считается здоровой пищей, хотя небольшое количество насыщенных жиров может быть полезным как часть сбалансированной здоровой диеты.Насыщенные жиры, которых следует избегать, включают:Обработанное и жирное мясоМасло, сало и сырТорты и печеньеШоколадВыпечка.Продукты с высоким содержанием солиПродукты с высоким содержанием натрия могут привести к повышению кровяного давления.«Высокое кровяное давление может иметь пагубные последствия для нашего здоровья глаз в долгосрочной перспективе».Высокое кровяное давление может повредить крошечные, тонкие кровеносные сосуды, которые снабжают кровью глаза.Это может вызвать:Повреждение кровеносных сосудов сетчатки (ретинопатия)Скопление жидкости под сетчаткой (хориоидопатия)Поражение нерва (оптическая нейропатия).

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