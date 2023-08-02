Найден способ побороть связанные с воспалением возрастные болезни
Один из важнейших факторов старения — слабовыраженное воспаление, которое способствует развитию многих возрастных заболеваний, от деменции до рака. Однако точные молекулярные механизмы, связанные с этим, неизвестны.
В новом исследовании ученые выяснили, что молекулярный сигнальный путь cGAS/STING играет решающую роль в развитии хронического воспаления. У мышей блокирование белка STING подавило воспалительные реакции в стареющих клетках и тканях. Это привело к повышению мышечной силы и выносливости животных.
Эксперименты также показали, что активация белка STING меняет активность генов в микроглии — иммунных клетках мозга. Эти изменения соответствовали тем, что возникает в микроглии при различных нейродегенеративных состояниях, включая болезнь Альцгеймера. Поэтому, заблокировав этот белок у мышей, ученые улучшили не только физическое состояние животных, но и их пространственную и ассоциативную память.
Исследование расширило понимание воспаления, связанного со старением, и может лечь в основу средств для замедления когнитивного ухудшения при возрастной нейродегенерации.
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