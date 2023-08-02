Врач назвала ухудшающие состояние ногтей ошибки в уходе
В первую очередь врач обратила внимание на то, что многие люди пытаются избавиться от гель-лака самостоятельно. Например, сдирают его с ногтевой пластины.
«Поступая так, вы полностью разрушаете ногтевое ложе», — предупредила она.
Кроме того, эксперт предупредила об опасности пренебрежения защитой ногтей и рук от ультрафиолетового излучения. В связи с этим она посоветовала надевать перед процедурой перчатки, оформленные специальными отверстиями для пальцев.
В заключение специалистка порекомендовала не забывать о постоянном увлажнении ногтевой пластины и кутикулы. В качестве косметического средства для ухода она предложила присмотреться к вазелину.
В июле дерматолог Линдси Зубрицки раскрыла приводящие к старению кожи ошибки в уходе за лицом. Юзерша заявила, что многие люди не начинают вовремя использовать в своей рутине антивозрастные косметические средства. По ее мнению, их необходимо включать в уход, достигнув 20 лет.
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