Сонный паралич: врач рассказала, что делать, когда проснулся, но не можешь пошевелиться

Чаще всего сонный паралич происходит при засыпании или пробуждении. Несмотря на то что приступ обычно оставляет ужасающее впечатление, по мнению Алисии Рот, специалиста по расстройствам сна из кливлендской клиники, ничего опасного для здоровья в нём нет.Подобное случается из-за того, что организм не успевает перейти из одной фазы сна в другую. Во время приступа человек полностью обездвижен, он не может открыть глаза, двигаются только зрачки. Это состояние быстрого сна часто сопровождается яркими и пугающими видениями, которые ужасают, потому что сильно связаны с реальностью. Доктор Рот определяет их так:"Эти галлюцинации — не совсем сны. Вы в сознании, но это уже сочетание сна и бодрствования. Большинство людей воспринимают их визуально, но они могут быть тактильными, кинетическими, обонятельными или слуховыми".Во время приступа важно понимать: всё, что с вами происходит, — сон, поэтому не доверяйте тому, что видите, и не паникуйте. Самый долгий срок галлюцинации — минута или меньше. Если вы хотите помочь мозгу с этим справиться как можно скорее, можно посчитать в уме или продиктовать себе алфавит на русском или на иностранном языке.По мнению специалиста, сонный паралич доставляет неприятности, но он безопасен для здоровья. Если подобное происходит нечасто, поводов для обращения к врачу нет.

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