Сонный паралич: врач рассказала, что делать, когда проснулся, но не можешь пошевелиться
Подобное случается из-за того, что организм не успевает перейти из одной фазы сна в другую. Во время приступа человек полностью обездвижен, он не может открыть глаза, двигаются только зрачки. Это состояние быстрого сна часто сопровождается яркими и пугающими видениями, которые ужасают, потому что сильно связаны с реальностью. Доктор Рот определяет их так:
"Эти галлюцинации — не совсем сны. Вы в сознании, но это уже сочетание сна и бодрствования. Большинство людей воспринимают их визуально, но они могут быть тактильными, кинетическими, обонятельными или слуховыми".
Во время приступа важно понимать: всё, что с вами происходит, — сон, поэтому не доверяйте тому, что видите, и не паникуйте. Самый долгий срок галлюцинации — минута или меньше. Если вы хотите помочь мозгу с этим справиться как можно скорее, можно посчитать в уме или продиктовать себе алфавит на русском или на иностранном языке.
По мнению специалиста, сонный паралич доставляет неприятности, но он безопасен для здоровья. Если подобное происходит нечасто, поводов для обращения к врачу нет.
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