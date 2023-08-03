Эта привычка выходного дня может привести к ожирению, инсульту и болезням сердца

Порой даже самые безобидные и приятные вещи способны нанести урон нашему здоровью. Возможно, выводы ученых заставят вас пересмотреть свои планы на выходные.Мы так ждем долгожданного выходного: наконец-то можно не вставать рано утром, посмотреть фильм, погулять, встретиться с друзьями. Два дня пролетают как один миг — кажется, только вчера была пятница, а вот уже вечер воскресенья. Многие мечтают только об одном на выходных: выспаться. Это отличное желание, однако нужно спать 7-8 часов, даже если вам кажется, что вы готовы валяться в кровати до полудня.Как выяснили ученые из Королевского колледжа в Лондоне, привычка спать по 9-12 часов в выходные может сильно отразиться на состоянии здоровья. Эксперты провели исследование, в нем приняли участие 934 человека, которые спали более 7 часов в сутки. У всех участников взяли различные анализы, в том числе исследовали состояние крови, кишечника, проверили уровень глюкозы.После сравнения результатов ученые пришли к выводу: у людей, которые проводили выходные в кровати, сильно сбивались биологические часы. Это влияло на показатели всех анализов. Через какое-то время они начинали страдать от различных проблем со здоровьем: ожирения, болезней сердца и ЖКТ, у них увеличивался риск инсульта и других опасных патологий.«Сон крайне важен для организма, человеку и правда нужно высыпаться. Но его избыток так же плох, как и дефицит. Даже 90 минут лишнего сна могут негативно сказаться на здоровье. Наше исследование показало, что у таких людей страдает микробиом кишечника, сбиваются циркадные ритмы, что влечет за собой массу проблем», — заключила ученая Кейт Бермингем.Циркадные ритмы и болезнь АльцгеймераЦиркадный ритм — естественный внутренний процесс, который следует 24-часовому циклу. Он контролирует в организме все: сон, пищеварение, аппетит и даже иммунитет.Исследование, которое провели ученые США, показало, что клетки в головном мозге, ответственные за удаление бета-амилоидных бляшек и поддержание здоровья органа, также следуют 24-часовому циркадному ритму: если циркадный ритм нарушен, этим клеткам труднее удалять вредные бляшки, связанные с болезнью Альцгеймера.Команда ученых изучила макрофаги — иммунные клетки, которые есть во всем организме, в том числе в головном мозге. По сути, макрофаги поедают все, что может представлять угрозу для организма — например, бактерии или неправильно сформированные белки. Чтобы понять, следуют ли эти иммунные клетки циркадному ритму, исследователи использовали макрофаги мышей, выращенные в лаборатории.Когда они накормили клетки бета-амилоидом, то обнаружили, что способность макрофагов устранять бета-амилоид менялась в течение 24 часов. Кроме того, они заметили, что сложные белки на поверхности макрофагов — протеогликаны — тоже имели аналогичный циркадный ритм в течение дня: когда количество протеогликанов было на самом низком уровне, количество белка бета-амилоида тоже снижалось до минимального.Ученые уверены: цикл сна и болезнь Альцгеймера связаны. Если хотите уменьшить ее риски, то соблюдайте режим сна даже в выходные дни.

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