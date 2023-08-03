Как распознать тромб, который может вас убить: 4 признака, что вам срочно пора к врачу

Чтобы не пропустить образование в сосудах смертельно опасного тромба, не стоит игнорировать появившиеся ощущения в руке или ноге.Образующиеся сгустки крови, которые сами по себе не растворятся, могут стать смертельно опасными: в определенный момент они отрываются, приводя к закупорке сосуда и блокировке кровоснабжения. Тромбы считаются самой частой причиной инсульта, а также приводят к инфаркту и легочной тромбоэмболии, что тоже часто грозит летальным исходом.По словам врачей, потенциально опасный сгусток крови образуется обычно в вене, чаще в руке или ноге — это так называемый тромбоз глубоких вен. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), тромбоз может дать о себе знать следующими симптомами в руке или ноге:пульсирующая или схваткообразная боль;припухлость;покраснение;тепло.Как пишет Express, человек также может заметить опухшие вены, на ощупь они будут твердыми и болезненными при прикосновении. В случае обнаружения подобных признаков медики призывают не медлить и сразу же обращаться за медицинской помощью.Кто рискует большеПо словам врачей, тромбоз глубоких вен чаще встречается у людей:старше 60 лет;с лишним весом;курильщиков;с диагностированным ранее тромбозом;у женщин, принимающих противозачаточные гормональные таблетки или заместительную гормонотерапию (ЗГТ);с диагнозом «рак»;страдающих сердечной недостаточностью.Также риски образования смертельно опасного тромба повышаются в случае, если человек:долго находится в больнице или недавно выписался, но после операции пока не может вести активный образ жизни и много двигаться;прикован к постели;отправился в длительное путешествие на машине, поезде или ему предстоит авиаперелет длительностью более трех часов;обезвожен;также у женщин во время беременности или после недавних родов — в течение последующих шести недель.Чтобы снизить риски тромбоза, рекомендуется поддерживать здоровый вес, регулярно заниматься спортом, пить много жидкости, бросить курить и не злоупотреблять алкоголем. Кроме того, врачи не советуют подолгу сидеть в неподвижной позе или нога на ногу. А если вы собираетесь в длительное путешествие, где придется тоже долго находиться в сидячем положении, позаботьтесь о свободной одежде, пейте больше воды и по возможности периодически делайте разминки, пешие прогулки.Если же вы вдруг почувствуете перечисленные симптомы тромбоза глубоких вен, которые будут сопровождаться одышкой или болью в груди, срочно звоните в скорую: подобные проявления могут указывать на тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА).

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