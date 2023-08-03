Нутрициолог Строков: эти 3 продукта считаются полезными, но это не так

Многие хотят есть здоровую пищу, чтобы оставаться в форме. Пищевая промышленность тоже знает об этом и рекламирует некоторые продукты как более полезные, чем они есть на самом деле.Если вы стремитесь питаться здоровой пищей или похудеть, вы можете прочитать много интересных фактов о питании и калорийности пищи. Тем не менее, продукты часто являются полезными в теории, но на практике содержат множество нежелательных добавок. Ключевое слово здесь — обработка."В результате продукты, даже те, которые могут быть очень полезными в своем естественном состоянии, становятся вредными для здоровья в результате химических процессов и искусственных добавок", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков .Веганские альтернативы мясуПромышленно производимые веганские альтернативы мясу производятся, чтобы максимально походить на вкус и текстуру продуктов животного происхождения. Искусственные ароматизаторы и связующие вещества добавляются в большом количестве. Поэтому с этими продуктами более важно, чем обычно, тщательно проверять список ингредиентов."Существует достаточно растительных альтернатив, не нуждающихся в химических добавках".Не всегда разумно: легкие продуктыПроизводители рекламировали с меньшим количеством жира, сахара и калорий. Последнее особенно привлекательно для тех, кто хочет похудеть, но не хочет отказываться от определенных продуктов.Для того, чтобы иметь возможность так эффективно снижать теплотворную способность, производителям приходится прибегать к своим хитростям."Сюда часто добавляют нездоровые жиры или заменители сахара, которые не содержат калорий или содержат меньше калорий".Белый рис — полезный гарнир?Белые зёрна содержат мало жира и, в отличие от хлеба и макарон (за исключением цельнозерновых продуктов), более ценные, сложные углеводы, которые почти не влияют на уровень сахара в крови и дольше сохраняют чувство сытости.Витамины и минералы в основном скрыты в тонкой оболочке. Он удален из многих видов риса, а вместе с ним и ценные питательные вещества."Коричневый рис — лучший выбор, если вы хотите не только получить больше питательных веществ из рисовой муки, но и больше клетчатки".

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