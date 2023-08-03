Врач Андреева: проблемы со зрением увеличивают риск слабоумия на 33%

Существует связь между потерей зрения и деменцией.Проблемы со зрением могут не только повлиять на социальную жизнь человека, но и привести к ряду негативных последствий для здоровья.Проблемы со зрением действительно имеют значение, потому что они влияют на все аспекты жизни человека. Они влияют на их способность работать и на то, как они могут проводить свободное время со своими друзьями и семьей. И, что еще более важно, проблемы со зрением связаны с рядом других негативных последствий для здоровья."Люди с проблемами зрения более склонны к слабоумию. Более того, у людей с нарушением зрения вдаль или слепотой от умеренной до тяжелой степени заболеваемость деменцией увеличилась до 33 процентов. В нашей культуре иногда бытует мнение, что потеря зрения — это нормальная часть старения. Но на самом деле это не так. С возрастом мы теряем зрение из-за проблем с глазами, большинство из которых можно вылечить", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева .Необходимость в очках или операции по удалению катаракты — это две основные причины, по которым мы можем потерять зрение по мере старения, и они полностью излечимы. Хотя исследование не может утверждать, что нарушение зрения вызывает деменцию, тем не менее, связь была отмечена.Факторы риска деменцииОжирение связано с деменцией в пожилом возрасте, которую можно вылечить, похудев. Еще одним фактором риска развития деменции является курение, которое повышает риск развития деменции на 80 процентов.

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