«Организм перегревается»: терапевт назвал три правила, которые помогут пережить жару
Собеседник «ВМ» сразу предупредил: общее состояние человека в такую погоду действительно находится под угрозой.
— Наш организм устроен так, что часть своего тепла отдает в окружающее пространство. Если температура воздуха начинает повышаться, то он перегревается, — пояснил врач.
Терапевт перечислил три простых правила, которые помогут чувствовать себя лучше в период аномальной жары.
Меньше двигайтесь и отложите занятия спортом
— В такую жару надо помнить, что во время движения мышцы создают дополнительное тепло. Поэтому, если, например, делать пробежку по улице днем, есть вероятность перегреться, — предупредил он. — Чтобы этого не произошло, лучше отдыхать в тени солнца и отложить серьезные физические нагрузки в знойные дни.
Не находитесь на открытом солнце
Под воздействием солнца, как отметил врач, кожа нагревается и теряет влагу. Это приводит к обезвоживанию и может спровоцировать тепловой удар. Чтобы этого не произошло, лучше выходить на улицу ближе к вечеру.
Пейте воду комнатной температуры
— Вода комнатной температуры в жаркую погоду должна быть при себе всегда. Пить ее нужно постоянно и маленькими глоточками, чтобы не нагружать сердце, — советует Кондрахин.
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Добавил mamasha в категорию Разное
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