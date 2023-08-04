«Организм перегревается»: терапевт назвал три правила, которые помогут пережить жару

В эти выходные жители столичного региона столкнутся с жарой до плюс 34 градусов. Но далеко не все легко переносят аномально высокие температуры. О том, как пережить зной, «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.Собеседник «ВМ» сразу предупредил: общее состояние человека в такую погоду действительно находится под угрозой.— Наш организм устроен так, что часть своего тепла отдает в окружающее пространство. Если температура воздуха начинает повышаться, то он перегревается, — пояснил врач.Терапевт перечислил три простых правила, которые помогут чувствовать себя лучше в период аномальной жары.Меньше двигайтесь и отложите занятия спортом— В такую жару надо помнить, что во время движения мышцы создают дополнительное тепло. Поэтому, если, например, делать пробежку по улице днем, есть вероятность перегреться, — предупредил он. — Чтобы этого не произошло, лучше отдыхать в тени солнца и отложить серьезные физические нагрузки в знойные дни.Не находитесь на открытом солнцеПод воздействием солнца, как отметил врач, кожа нагревается и теряет влагу. Это приводит к обезвоживанию и может спровоцировать тепловой удар. Чтобы этого не произошло, лучше выходить на улицу ближе к вечеру.Пейте воду комнатной температуры— Вода комнатной температуры в жаркую погоду должна быть при себе всегда. Пить ее нужно постоянно и маленькими глоточками, чтобы не нагружать сердце, — советует Кондрахин.

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