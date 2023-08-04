Невролог Дегтярев обозначил группу риска повторного инсульта

Даниил Дегтярев, врач-невролог, рассказал о том, кому может грозить второй инсульт.Эксперт рассказал, что в течение первого года гемморагический инсульт повторяется у 2–4% людей, ишемический настигает второй раз чаще — в 10–15% случаев. После первого года риск повторного инсульта снижается.В группе риска по второму инсульту остаются те люди, которые после первого приступа не проводят профилактические мероприятия.Для того, чтобы снизить риск появления повторного инсульта, невролог посоветовал постоянно измерять артериальное давление, контролировать сердечные сокращения, нормализовать уровень липопротеинов и холестерина в крови, а также исключить другие сердечно-сосудистые и неврологические заболевания. При их наличии нужно консультироваться с врачом и подбирать соответствующее лечение.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки