В Роспотребнадзоре назвали опасные компоненты некоторых кремов от загара

Лучше всего защититься от опасности солнечных лучей при загаре поможет специальная косметика, которая может быть представлена в виде лосьонов, кремов, гелей, масел, паст, спреев, муссов и стиков.Специалисты рассказали, что на каждый упаковке такого средства указан коэффициент SPF, который показывает уровень защиты от солнца. При этом показатель имеет отношение именно к интенсивности, а не продолжительности защиты от солнца.«Независимо от коэффициента повторно наносить солнцезащитную косметику нужно каждые два часа», — обратили внимание в ведомстве.Эксперты Роспотребнадзора выделили следующие критерии, на которые следует обратить внимание при выборе солнцезащитной косметики:Название и наименование продукции;Ее назначение;Изготовитель и его адрес;Объем в таре;Срок годности;Условия хранения;Меры предосторожности;Способы применения;Состав.При этом отмечается, что лучше выбирать косметику без содержания аминобензойной кислоты и салицилата троламинацилата.

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