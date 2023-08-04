В Роспотребнадзоре назвали опасные компоненты некоторых кремов от загара
Специалисты рассказали, что на каждый упаковке такого средства указан коэффициент SPF, который показывает уровень защиты от солнца. При этом показатель имеет отношение именно к интенсивности, а не продолжительности защиты от солнца.
«Независимо от коэффициента повторно наносить солнцезащитную косметику нужно каждые два часа», — обратили внимание в ведомстве.
Эксперты Роспотребнадзора выделили следующие критерии, на которые следует обратить внимание при выборе солнцезащитной косметики:
Название и наименование продукции;
Ее назначение;
Изготовитель и его адрес;
Объем в таре;
Срок годности;
Условия хранения;
Меры предосторожности;
Способы применения;
Состав.
При этом отмечается, что лучше выбирать косметику без содержания аминобензойной кислоты и салицилата троламинацилата.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий