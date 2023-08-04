В Роспотребнадзоре назвали опасные компоненты некоторых кремов от загара

Лучше всего защититься от опасности солнечных лучей при загаре поможет специальная косметика, которая может быть представлена в виде лосьонов, кремов, гелей, масел, паст, спреев, муссов и стиков.

Специалисты рассказали, что на каждый упаковке такого средства указан коэффициент SPF, который показывает уровень защиты от солнца. При этом показатель имеет отношение именно к интенсивности, а не продолжительности защиты от солнца.

«Независимо от коэффициента повторно наносить солнцезащитную косметику нужно каждые два часа», — обратили внимание в ведомстве.

Эксперты Роспотребнадзора выделили следующие критерии, на которые следует обратить внимание при выборе солнцезащитной косметики:

Название и наименование продукции;
Ее назначение;
Изготовитель и его адрес;
Объем в таре;
Срок годности;
Условия хранения;
Меры предосторожности;
Способы применения;
Состав.

При этом отмечается, что лучше выбирать косметику без содержания аминобензойной кислоты и салицилата троламинацилата.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил gorizont в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь