Доктор назвал летний напиток для борьбы с «плохим» холестерином

Высокий уровень холестерина, как известно, опасен. Но в малых количествах он помогает организму вырабатывать необходимые гормоны и выстраивать структуру клеточных мембран. Доктор Джастин Батлер поделилась рецептом летнего напитка, способного поддерживать уровень холестерина в норме.Секрет напитка заключается в соевом молоке и наборе ягод и орехов, сообщает "МК в Волгограде". В число подходящих ягод входит все то, что легко можно найти летом в саду: малина, клубника или черника. Они содержат в себе антоцианы и клетчатку, которая способствует замедлению процесса выработки холестерина.В свою очередь, соевое молоко (и другие соевые продукты) способно значительно сократить наличие холестерина в организме. А потому такой летний напиток позволит не только освежиться в жаркий день, но и снизит вероятность возникновения сердечных заболеваний.

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