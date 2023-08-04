5 ударов по здоровью, которые наносит домашняя пыль

Знаете ли вы, сколько пыли соберется, если не убирать в комнате целый год? Около 6 кг, утверждают ученые. Они же обещают спасти домохозяек будущего от этой проблемы. Например, разработали летающих роботов-пылесосов, которые могут «порхать» весь день по квартире и уничтожать зловредные частицы: отмерший эпидермис кожи, микроскопические фрагменты уличного песка и грунта, пыльцы растений, ворса из обивки мебели и ковров, мягких игрушек, одежды и постельного белья. Кстати, две трети пыли в мире – естественного происхождения.Представьте себе, в наши квартиры долетает даже вулканическая пыль и «привет» из Сахары. А еще «пылят» в атмосферу Земли кометы и метеориты! И пока чудо-техника, способная противостоять этому всему, не пришла в наш дом, стоит «рассмотреть врага в лицо». Так чем же так опасна пыль, если не убирать ее регулярно с пола, мебели и стен?Чешуйки кожи и пылевые клещи вызывают аллергиюБытовая пыль – наиболее сильный аллерген в доме. Но не само ее присутствие вызывает аллергию, а экскременты пылевых клещей, которые обитают в ней. Регулярная сенсибилизация может привести к развитию контактного дерматита, полиноза, аллергического конъюнктивита, пищевой аллергии. У детей с наследственной атопией пыль может привести к развитию астмы. Животные в доме усиливают проблему: чешуйки кожи собак и кошек – не шерсть – являются самым сильным аллергеном, содержащемся в домашней пыли.Споры оборачиваются грибковыми заболеваниямиВ пыли также прекрасно себя чувствуют споры грибков: они могут годами сохранять жизнеспособность в высушенном состоянии. Если кто-то из родственников когда-то страдал от грибка стопы или ногтей, вполне вероятно, что где-то в дальнем уголке дома притаились споры.Конечно, просто так грибок стопы не возникает: для этого как минимум должен быть снижен иммунитет. Но в периоды стресса или восстановления после тяжелой болезни наша кожа очень уязвима. Грибок на коже у ребенка, который только начал ползать или ходить, разовьется с большей вероятностью, чем у взрослого.Вагинальный кандидоз у маленьких девочек, часто бывает из-за попадания пыли с пола на постель. А если ребенок гуляет по дому голышом, риск тем более возрастает.Грязь с улицы может содержать яйца гельминтовВ пыли также долго могут сохраняться и яйца гельминтов. Откуда они в вашем доме? Они могут «приехать» на вашей обуви с улицы, из подъезда. Если у вас нет привычки, приходя домой, сразу протирать обувь влажной ветошью, а прихожая не убирается ежедневно, – вероятность того, что в домашней пыли есть яйца глистов велика. Она еще повышается, если у вас или у ваших соседей живет собака, кот, которые регулярно гуляют на улице.Частицы ворса на лице приводят к прыщамОт пыли зависит и то, как много у вас прыщей на лице, если кожа проблемная. Частицы пыли оседают на лице и соединяются с кожным салом, в результате чего кожа загрязняется сильнее. Кроме того, попадание ворсы и пыли на лицо может раздражать, и вы просто чаще трогаете лицо руками, почесывая нос или лоб. А в итоге заносите инфекции в поры.Возбудители инфекций грозят кишечными заболеваниямиВозбудители некоторых кишечных инфекций, например, сальмонеллы, иерсении, лямблии, могут сохраняться в домашней пыли очень долго. Наибольшую опасность эти бактерии и простейшие представляют для детей: малыши тянут в рот игрушки, могут съесть упавшую еду, часто проводят время на полу, изучают самые отдаленные углы дома. Если в квартире больной кишечными заболеваниями, кроме соблюдения всех мер предосторожности, нужно мыть пол с раствором хлора раз в два дня. Это обезопасит вас не только на ближайшее время, но и на будущее.

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