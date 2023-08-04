Специалисты Роспотребнадзора рассказали о полезных и вредных свойствах арбузов
Специалисты отмечают, что арбуз положительно влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной систем организма. Кроме того, он способствует улучшению моторики кишечника, из-за чего его крайне рекомендуют употреблять людям, которые стремятся похудеть. Ну а если добавить сюда тот факт, что арбуз содержит витамины А, С и В, а также множество других полезных микроэлементов, то польза фрукта и вовсе становится бесспорной.
Однако в ведомстве предупредили, что покупать арбуз следует исключительно у продавцов, имеющих на руках сертификат о безопасности своего продукта. В противном случае велика вероятность приобрести насыщенный нитратами фрукт, а это грозит серьезным отравлением.
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