Этот простой тест поможет оценить эффективность работы митохондрий

Лактат - это соль молочной кислоты. Накопление его в организме вызывает негативные последствия. В результате повышения концентрации лактата сокращается производство энергии и происходит сбой функции митохондрий. При каких заболеваниях отмечается избыток лактата и как его выявить простым путем?Состояние митохондрий показывает общее состояние организма. Какие заболевания развиваются в результате сбоя митохондриальной функции? Как можно оценить эффективность работы митохондрий и при чем тут вещество лактат?Тест на содержание лактата в организмеМитохондрииДисфункция митохондрий – ключевой фактор всех возрастных патологий. В молодом и здоровом организме митохондрии нормально обновляются и не в избытке активные формы кислорода (АФК).Что такое митохондрии? Это «энергостанции» клеток, которые запасают энергию в виде АТФ. Но на этом работа митохондрий не заканчивается.Ключевые функции митохондрий:энергетическая;сигнальная;синтетическая;участие в механизме запрограммированной гибели клеток - апоптозе;иммунная.Нарушение работы митохондрий провоцирует болезни нейродегенеративного и нейрометаболического характера.ЛактатЛактат представляет собой соль молочной кислоты (C3H6O3). Его еще называют ЛДГ / лактатдегидрогеназой.Этот фермент является конечным продуктом анаэробного метаболизма: лактат работает в окислении глюкозы и образовании молочной кислоты.ЛДГ образуется в клетках при дыхании.Лактат присутствует практически во всех органах и тканях, наиболее высокое его содержание в мускулах.Если снабжение организма кислородом полноценное, лактатдегидрогеназа в крови не будет накапливаться – это вещество разрушается и выводится естественным путем.Накопление лактата – это результат перегрузки мышц или заболеваний, вызванных гипоксией (кислородным дефицитом).Среди названных недугов:инфекции,метаболические нарушения (яркий пример - сахарный диабет),стрессы (окислительный и нитро-стресс),болезни печени (гепатит, цирроз),инфаркт миокарда и инфаркт легкого,недуги кровеносной системы (малокровие, лейкоз),травмы скелетной мускулатуры, атрофия мышц,острый панкреатит,болезни почек (гломерулонефрит, пиелонефрит),рак.Повышенный показатель лактата отмечается при беременности, у младенцев и после физической активности. Содержание лактата повышается после приема спиртных напитков и определенных медикаментозных препаратов (к ним относятся кофеин, инсулин, аспирин, анестетики).Лактат вызывает ощущение усталости мускулов, нарушает дыхание тканей.Связь лактата и митохондрийВ результате повышения уровня лактата резко сокращается выработка энергии и нарушается работа митохондрий. Дефицит энергии в большой мере влияет на клетки, которые имеют повышенную энергетическую потребность. Это нервные клетки, мускулы, мышцы сердца и клетки иммунной защиты.Дефицит энергии характеризуется недостатком карнитина и коэнзима Q10, электронного носителя в дыхательной цепи митохондрий.Дыхательный тест на содержание лактата в организмеМитохондриальная дисфункция может быть обнаружена при помощи простого дыхательного теста.Выполняем вдох и выдох на ?. Вам сложно удерживать выдох в продолжение 20 секунд? Это свидетельствует о том, что у вас в организме слишком много молочной кислоты.Это полезно знать. Биохимический анализ крови на содержание лактата проводят для диагностики болезней миокарда, печени, злокачественных новообразований.

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