Невролог Тяжельников рассказал, вредны ли арбузные косточки
Он отметил, что косточки не вредны, и если человек проглотит их случайно, с ним ничего н будет. Однако он посоветовал не употреблять их в больших количествах специально.
Дело в том, что большое количество косточек при проблемах с кишечником или при синдроме раздраженного кишечника, могут вызвать негативные симптомы.
Также врач посоветовал не есть арбуз до кожуры, так как ближе к ней в плоде содержатся нитраты.
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