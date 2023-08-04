Что пить, чтобы здоровью не навредить

Специалисты Международной диабетической федерации, проанализировав напитки, которые широко употребляют в мире, составили своеобразный жидкий рейтинг, в котором выделено шесть уровней. На первом - самое полезное питие, на шестом - самое вредное.Этот рейтинг разработан для здоровых людей, которые стремятся избежать ожирения, атеросклероза, гипертонии, диабета, и для тех, кто входит в группы риска по развитию этих заболеваний. Налицо парадокс: говоря о калориях, мы обычно представляем продукты, а не напитки. Это неправильно. Например, в США взрослые пятую часть всех калорий, 21%, потребляют с напитками.Так что в эпидемии ожирения в Америке виноват не только фастфуд, но и газировки, которые там суперпопулярны. В серьезных исследованиях показано, что они существенно увеличивают риск развития ожирения и диабета. Сахара из газировок быстро всасываются в кровь и под влиянием инсулина направляются на синтез жира. В свою очередь, излишний вес и диабет приводят к болезням сердца, сосудов и даже к некоторым видам рака.В рейтинге почему-то не нашлось места пиву, но эндокринологи считают, что этот напиток вообще можно было отнести на самое дно рейтинга. В нем есть сахар мальтоза, который резко повышает глюкозу крови и, по сути, оказывает такой же эффект, как сладкие газировки. А ведь пьют пиво у нас помногу, поэтому и ожирение, связанное с этим напитком, у нас не редкость.I уровень. Вода. Активно участвует в обмене веществ и насыщает организм кальцием, магнием, железом и другими минералами. Не содержит калорий. Даже небольшое обезвоживание проявляется в быстрой умственной усталости, упадке настроения, нарушении терморегуляции.II уровень. Чай. Черный, зеленый и оолонг чаи богаты полезнейшими флавоноидами, антиоксидантами и микроэлементами - в частности, соединениями фтора. Чай защищает организм от рака и заболеваний сердца.Кофе. Замечена связь между потреблением кофе и снижением вероятности развития сахарного диабета 2-го типа. Сокращает риск болезни Паркинсона у мужчин, но не у женщин, что, вероятно, связано с наличием у последних эстрогенов.III уровень. Низкожирное и обезжиренное молоко. Молоко - основной источник витамина D, кальция и белка для детей.Соевый напиток. Альтернатива для людей, не потребляющих и не переносящих коровье молоко. Но содержит гораздо меньше витамина D и кальция, чем молоко.IV уровень. Диетические и лайт-напитки. Не содержащие калорий, по сути, это вода, подсластители и ароматизаторы.V уровень. Соки. Богаты микро- и макроэлементами, содержат витамины и прочие полезные вещества. Однако в них много калорий и меньше полезных компонентов, чем во фруктах.Молоко естественной жирности. Наряду с множеством полезных компонентов содержит большое количество калорий и насыщенных жирных кислот, вредных для сосудов. Для взрослых может быть заменено кисломолочными продуктами и творогом.Алкогольные напитки. По калорийности превосходят углеводы, белки и жиры. Чрезмерное потребление алкоголя крайне вредно, но умеренное может быть полезно для профилактики атеросклероза и диабета. Особенно сухие красные вина.VI уровень. Газировки и напитки с небольшим содержанием сока. Как правило, это вода с глюкозо-фруктозными сиропами, ароматизаторами, красителями и прочими пищевыми добавками. Богаты калориями, макро- и микроэлементов очень мало или нет вообще. Сахара вызывают кариес, ожирение, диабет 2-го типа.

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