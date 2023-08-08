Кардиолог Хорошев: курение в сильную жару крайне опасно для организма
Кардиолог Хорошев предупредил в интервью, что люди, которые продолжают курить в сильную жару, подвергают свое здоровье очень большому риску.
«Никотин резко усиливает гипоксию, то есть создает состояние оскудения кислородом, в жару это крайне опасно», - поделился медик.
Кроме того, констатировал врач, в жару следует отказаться от алкоголя, кофеина, сладких газированных напитков, острой, тяжелой, мясной пищи. По словам Хорошева, пища должна быть легкой и преимущественно растительной – лучшим типом питания в такую погоду является средиземноморская диета. Специалист обратил внимание на то, что организму в жару нужно помогать восполнять микроэлементы, которые он активно теряет из-за потоотделения, – магний, калий, хром и другие. Для этого полезно употреблять овощи, ягоды, фрукты, орехи, кунжут, гречку.
«Чрезмерные физические нагрузки стоит исключить», - добавил кардиолог.
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