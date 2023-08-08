Помогут ли ретиноиды от прыщей и других проблем

Проблемы с кожей, такие как акне, морщины и пигментация, могут серьезно подорвать уверенность в себе и настроение. Существует множество продуктов и методов, которые обещают справиться с этими проблемами.В мире постоянно развивающейся косметологии и дерматологии ретиноиды давно заслужили репутацию надежного средства для борьбы с акне, морщинами и другими проблемами кожи.Что такое ретиноидыРетиноиды — это производные витамина A. В последние годы мы часто слышим о них в рекламе косметических средств от чёрных точек, неровностей, морщин и пигментных пятен, но это совсем не новые соединения. В качестве лечения акне ретиноиды применяют с 1970?х, а немного позже врачи заметили, как они действуют на кожу.Как работают ретиноидыВ ядрах клеток кожи, слизистых, иммунной системы и многих других есть ретиноидные рецепторы. С ними могут связываться ретиноиды и так воздействовать на активность белков в ядре.Благодаря этому ретиноиды могут заставить клетки не так активно размножаться, производить больше чего?то или вовремя естественно умереть. Поэтому с помощью этих соединений лечат злокачественные заболевания, болезни кожи, которые связаны с неконтролируемым размножением клеток, и другие состояния. А также — улучшают качество кожи и её внешний вид.Какие бывают ретиноидыУ ретиноидов есть множество форм. Простейшая — бета?каротин. Чтобы кожа его приняла, он проходит цепочку химических реакций, превращаясь в ретинола пальмитат, ретинол, ретинола ацетат и, наконец, в ретиноевую кислоту, или изотретиноин.Именно она обычно и является действующим веществом лекарств. А вот в косметике могут быть любые формы, в том числе предшественники. Но в результате каждого превращения теряется какая?то часть продукта. Поэтому чем дальше компонент от конечного продукта, тем меньше в итоге получит кожа. То есть при одинаковом количестве каротина и ретиноевой кислоты действие средств будет значительно различаться.Ретиноиды как лекарства могут быть наружными и системными, в виде таблеток.Кому нельзя использовать ретиноидыИ местные, и тем более системные ретиноиды можно использовать далеко не всем.Местные ретиноидыДаже косметические продукты с ретиноидами могут принести больше вреда, чем пользы, если назначать их:аллергикам или людям с чувствительной, сухой кожей;тем, кто склонен к образованию рубцов;людям с тёмной кожей;женщинам, которые планируют зачатие или могут быть беременны;женщинам, у которых прыщи связаны с циклом или сопровождаются увеличением веса и избыточным ростом волос.В этих случаях сначала стоит посоветоваться с косметологом, который назначит подходящее лечение и при необходимости направит за консультацией к другому специалисту, например к гинекологу.Системные ретиноидыСистемные ретиноиды имеют гораздо больше ограничений. Их не назначают:детям до 12 лет;женщинам, которые планируют зачатие или могут быть беременны;людям с заболеваниями почек или печени;тем, у кого повышен уровень холестерина или других липидов крови;людям с высоким уровнем витамина A в организме;тем, у кого есть воспалительные заболевания кишечника, такие как болезнь Крона или язвенный колит;людям с депрессией, психозами, особенно с суицидальным поведением;тем, у кого есть аллергия на вспомогательные компоненты, такие как соевое масло.Какие проблемы с кожей могут решить ретиноидыРетиноиды используют в косметологии, а также в лечении разных заболеваний. Ниже расскажем о некоторых из них.Косметику с ретиноидами вы можете купить сами (но лучше по совету косметолога). А лекарства с ретиноидами назначает только врач?дерматовенеролог.АкнеАкне в основном появляется, когда эпидермис перестаёт естественно отшелушиваться, а производство кожного сала увеличивается. В итоге закупориваются протоки, копится их содержимое, возникает воспаление — мы видим высыпания.Ретиноиды не только не дают клеткам кожи активно размножаться и ороговевать, чтобы избежать закупорок, но и заставляют железы выделять меньше сала. Поэтому так хорошо помогают от акне.При лёгких высыпаниях достаточно наружных средств, например на основе адапалена. А тяжёлые узловатые угри лечат уже с помощью системных ретиноидов. Их назначают на много месяцев: от полугода и дольше. Зато после окончания курса акне обычно не возвращается.Другие кожные болезниНарушение процессов деления и ороговевания клеток кожи происходит при многих кожных заболеваниях, таких как:псориаз;подрывающий фолликулит Гофмана (гнойнички на коже головы);болезнь Девержи, при которой на коже появляются наслоения ороговевших клеток (гиперкератоз);гнойный гидраденит (воспаление потовых желёз в паху и под мышками);лимфома и многие другие.При этих заболеваниях часто применяют системное лечение ретиноидами.Признаки старенияРетиноиды заставляют лучше работать клетки?фибробласты, которые отвечают за производство собственных коллагена и гиалуроновой кислоты. При этом благодаря косметике с этими активными компонентами отшелушиваются поверхностные слои кожи. Также появляются новые кровеносные сосуды, и цвет кожи становится лучше. В результате поверхность выглядит ровнее, а заломов становится меньше.Этого эффекта можно добиться с помощью косметики с ретиноидами, а также процедуры жёлтого пилинга у косметолога. Жёлтым он называется из?за характерного цвета.ГиперпигментацияРетиноиды в пилингах, кремах и сыворотках способствуют обновлению кожи. В процессе отшелушиваются клетки с избытком меланина, а значит, постепенно исчезают пигментные пятна.Какие могут быть побочные эффекты от ретиноидовПобочные эффекты будут зависеть от способа применения.При использовании наружных ретиноидовПобочки от наружных лекарственных форм или косметики будут выражены меньше, чем при применении системных. Обычно в местах нанесения сохнет и шелушится кожа, а также сильно повышается фоточувствительность.Так что наносить такие средства лучше по вечерам, а утром не забывать про качественное увлажнение и солнцезащитную косметику, чтобы не заработать ожоги и пигментные пятна.При использовании системных ретиноидовСистемные ретиноиды — это серьёзные лекарства. Они могут вызывать достаточно тяжёлые побочные эффекты:сухость и трещины на губах;сухость слизистой оболочки полости рта;носовые кровотечения;сухость глаз;сухость кожи, вплоть до появления трещин;выпадение волос;ломкость ногтей;боли в костях, суставах и мышцах;преждевременное сращение ростковых зон костей;появление выростов на костях;кальцификацию сухожилий и связок;головные боли;повышение внутричерепного давления;ухудшение ночного зрения;тошноту;боль в животе;диарею;повышение активности печёночных ферментов;депрессию;нарушения сна;агрессию и раздражительность.При применении беременными у ребёнка развиваются множественные пороки развития из?за влияния ретиноидов на деление клеток. Поэтому перед началом курса женщинам всегда нужен тест на беременность. Кроме того, желательно начать приём гормональной контрацепции за месяц до начала курса.Во время лечения пациенты периодически сдают биохимический анализ крови, чтобы следить за состоянием печени.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки