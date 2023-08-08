Контролирует уровень холестерина и ускоряет метаболизм: где искать ценную омега-7

Вы наверняка не раз слышали про пользу омега-3 и омега-6. Эти жирные кислоты необходимы для здоровья и красоты. Но есть еще и омега-7, и о ее пользе незаслуженно забыли, говорит кардиолог Ольга Бокерия.Исследования показывают, что тип омега-7, называемый пальмитолеиновой кислотой, также несет пользу для здоровья всего организма. Да, об этой добавке мало говорят — как-то так получилось, что она не так популярна, в отличие от омега-6 и тем более от омега-3.Но если у вас омега-7 будет в дефиците, то это может сказаться на состоянии здоровья и внешности, говорит кардиолог Ольга Бокерия.Итак, как вы можете убедиться, что получаете достаточно этого здорового жира, и следует ли принимать добавку омега-7?«Пальмитолеиновая кислота является наиболее распространенным типом омега-7 жирных кислот. Она мононенасыщенная и присутствует в тканях по всему телу, особенно в печени», — говорит кардиолог.Омега-7 изначально привлекла внимание исследователей, когда обнаружила свою способность действовать в организме как гормон и поддерживать здоровый метаболизм. Это активное вещество называется липокин.Прежде всего эти жирные кислоты способны подавлять воспаление и поддерживать здоровье всего организма.Омега-7 полезна для сердца. Клинические исследования показывают, что кислота поддерживает здоровье органа за счет помощи в контроле холестерина и уровня сахара в крови.Увеличение производства коллагена. Омега-7 способствует выработке коллагена, необходимого белка для здоровой кожи, волос и ногтей.Здоровый вес. В доклинических исследованиях было показано, что омега-7 влияет на здоровый жировой обмен, ингибирует размер жировых клеток и общее количество жира. Ученые также доказали, что омега-7 нужна для здорового метаболизма жиров. Кислота способствует чувству сытости, которое помогает сохранять здоровый вес.Улучшение состояния глаз: омега-7 снижает сухость и увеличивает производство слезы.Как можно увидеть, полезных свойств у омега-7 великое множество. Где же ее искать?Больше всего омега-7 содержится в:семге (лосось);анчоусах;авокадо;орехах макадамии;облепиховом масле (меньше в оливковом);ягодах.КстатиНе стоит забывать и про омега-9. Кислоты помогают защититься от инфарктов, регулируют уровень холестерина в крови, углеводный обмен, улучшают память, обладают противовоспалительным эффектом. Они есть в:растительных маслах — оливковом, рапсовом, рыжиковом, горчичном, масле какао;сливочном масле — оно еще источник насыщенных жиров, кислот омега-3 и омега-6;авокадо — в нем, кстати, тоже есть омега-3 и омега-6;оливках.«Оливковое масло — чемпион среди растительных масел по количеству олеиновой кислоты (группа омега-9). Кроме того, в нем есть омега-3, омега-6, насыщенные жиры, витамины К и Е и много антиоксидантов», — рассказали эксперты Роспотребнадзора.

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