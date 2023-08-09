Диетолог Пономарева: эти 7 продуктов можно есть много и худеть

Хотите похудеть, но не голодать? Это правильное отношение. Запрет на еду не приведет к потере веса в долгосрочной перспективе. Хитрость заключается в правильном питании. Эти продукты очень вкусные и низкокалорийные.Есть, не набирая вес - вот желание многих эпикурейцев. Хорошая новость: это не невозможно. Однако это зависит от того, что вы едите. Вы можете безопасно есть большое количество некоторых продуктов, потому что они имеют низкую плотность калорий."Это означает употребление низкокалорийных закусок. Они богаты питательными веществами, утоляет тягу и насыщает вас, так что вы в конце концов не потянетесь за плиткой шоколада", - говорит врач-диетолог Василиса ПономареваЗеленые овощиЦвет на самом деле является хорошим ориентиром в этом случае. Зеленые овощи особенно низкокалорийны. Кабачки, огурцы, шпинат, брокколи, сельдерей и др. полны витаминов и минералов.Ягода"Ягоды – идеальный десерт. Они сладкие, богаты питательными веществами, а также содержат много клетчатки, которая обеспечивает чувство сытости".В клубнике всего 32 калории на 100 граммов, в ежевике — 43, а в малине — 36. В чернике 42 калории на 100 граммов, но они блещут особенно большим количеством антиоксидантов.ЯблокиЯблоки — идеальная закуска, потому что их можно легко есть на ходу без какой-либо подготовки. В них значительно меньше калорий, чем в бананах, а именно всего 54 на 100 грамм.МорковьС 36 килокалориями на 100 грамм морковь или морковь имеют немного более высокую энергетическую плотность, чем огурцы, с которыми их часто подают в виде сырых палочек, но они также значительно слаще на вкус, чем зеленая альтернатива.ГрейпфрутВсего 50 калорий на 100 граммов, и вы можете без сожаления съесть много этого горьковатого на вкус цитрусового фрукта.Помидоры"Помидоры оживляют любой салат, имеют прекрасный вкус в яичнице-болтунье, а также подходят в качестве свежей начинки для горячих блюд".БелокБлюдо из яиц обеспечивает насыщающим белком, и особенно вечером вы обеспечиваете достаточное количество белка для хорошей регенерации мышц в течение ночи.

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