Не только алкоголь: гастроэнтеролог Кашух назвала 4 возможные причины цирроза печени

Самое опасное состояние, из-за которого печень отказывает, — это цирроз. Но большинство из нас считают, что он бывает только у людей, много лет злоупотребляющих алкоголем. Между тем это не всегда так.Печень — главная биохимическая лаборатория тела и одна из самых крупных желез организма. Одновременно она производит желчь для того, чтобы активно переваривать жиры, поступающие с пищей, осуществляет массу различных метаболических процессов, очищает кровь от конечных продуктов обмена, выводит остатки лекарств, запасает некоторые витамины и микроэлементы и даже участвует в создании клеток крови.Если ткань печени сильно повреждена, клетки не могут восстановиться, образуются грубые узлы, формируется цирроз. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» рассказала «Доктору Питеру», что может привести к этому опасному состоянию.Без печени не протянуть и пары сутокПечень невозможно заменить никаким другим органом. Если она полностью откажет, человек проживет максимум двое суток. Причем уже через несколько часов произойдут настолько тяжелые изменения в обмене веществ, что наступит кома. Это связано с тем, что именно в печени нейтрализуются потенциально токсичные для организма продукты обмена, вещества, поступающие с пищей, и протекают различные метаболические процессы.У здоровых людей клетки печени даже при возникновении определенных повреждений способны восстанавливаться. Это естественный процесс регенерации, необходимый для того, чтобы мы могли полноценно жить. Но бывают ситуации, когда ткань печени повреждена настолько сильно, что уже не в состоянии восстановиться. Тогда возникают тяжелые осложнения.Что такое цирроз и чем он опасенЦирроз — это массивное, необратимое разрушение клеток печени. По разным причинам здоровая ткань отмирает, а вместо нее образуются грубые рубцы и узлы, которые уже неспособны выполнять возложенные на печень функции. В результате орган перестает функционировать. Болезнь развивается, когда печень долго работала на пределе возможностей и не справилась с нагрузкой — например, при злоупотреблении алкоголем. Но это далеко не единственная причина цирроза.Существует еще множество различных проблем, которые могут приводить к развитию цирроза и его прогрессированию.Гепатиты — воспалительные пораженияЦирроз может быть осложнением серьезных вирусных инфекций — гепатитов В, С или D. Болезнь вызывают вирусы, заразиться которыми можно через кровь или половые контакты. Попадая в организм, патогены либо атакуют печень сами, либо вызывают особую реакцию иммунитета, в результате которой разрушаются клетки органа.«В некоторых случаях вирусный гепатит может перейти в хронический, что увеличивает риск развития цирроза», — предупреждает врач.Нарушения обмена веществТак как печень выполняет функции фильтра, через нее проходят все вещества, которые попадают в организм с пищей и водой и вырабатываются в процессе метаболизма. В норме излишки жиров, гормонов, токсины и яды нейтрализуются в печени и выводятся. Но если в процессе обмена веществ происходит сбой, этот механизм тоже нарушается. Тогда ненужные организму вещества накапливаются в печени и разрушают ее. Так, цирроз может быть осложнением жировой болезни печени.«Жиры накапливаются в печени, развивается жировой гепатоз, который без своевременного лечения может привести к циррозу», — объясняет Екатерина Кашух.Кроме того, наследственные метаболические нарушения способны приводить к циррозу. Например, у людей с болезнью Вильсона — Коновалова в печени накапливается медь. Когда ее уровень достигает критических значений, орган разрушается.Заболевания желчных путейВ печени вырабатывается желчь, она участвует в переваривании пищи и доставляется в тонкий кишечник по желчным протокам. Если они сужены или заблокированы, отток желчи нарушается.Нарушение проходимости называется обструкцией желчных путей. Она развивается по многим причинам — может быть спровоцирована воспалительными процессами и опухолями. Проблему подозревают по типичным для этого состояния симптомам. Человека мучит:сильнейший кожный зуд;кожа и склеры глаз желтеют.Но подтвердить или исключить заболевание можно только по результатам диагностики.«Как правило, в первую очередь для оценки состояния печени и желчевыводящих путей назначают биохимический анализ крови и УЗИ брюшной полости», — говорит врач.Отравление лекарствамиЛекарственные поражения печени — еще одна распространенная причина цирроза. Осложнение развивается на фоне длительного приема особо токсичных препаратов или из-за многократной передозировки.Цирроз имеет такие же симптомы, как большинство заболеваний печени:снижение аппетита;горечь во рту;отрыжка;рвота;диарея;необъяснимая потеря веса.«Об этих побочных действиях важно обязательно рассказать врачу. Специалист заменит лекарства или пересмотрит дозировку», — говорит гастроэнтеролог.

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