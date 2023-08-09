Повышенная, пониженная кислотность: ЛИКБЕЗ

Заболев, все мы мечтаем попасть к опытному врачу, который тщательно разберётся в том, что с нами случилось, учтёт особенности нашего организма, образа жизни и назначит лечение, которое обязательно поможет и не даст побочных эффектов, ни сейчас, ни в будущем. Статистика показывает, что сегодня специалисты-гастроэнтерологи лучше лечат гастроэнтерологические заболевания, чем терапевты или врачи общей практики.Ищите гастроэнтерологаК сожалению, даже гастроэнтерологи нередко вынуждены назначать стандартное лечение, ориентированное на усредненного больного, т.к. в больницах не всегда есть нужное диагностическое оборудование, чтобы назначить индивидуальное лечение. Если поможет - хорошо, если нет - назначат другое лекарство и т.д.Говорить об этом пациентам не принято, так как выздоровление идёт быстрее, если больной верит, что его лечат наилучшим образом.В гастроэнтерологии эффект "веры во врача" (так называемое, "плацебо") обеспечивает до 60% эффекта лечения.Однако у современного человека в эпоху интернета нет слепой веры.Чтобы пациент поверил врачу-гастроэнтерологу, врач должен объяснить пациенту особенности его болезни, почему его нужно лечить именно так, какие противопоказания у этого лечения, какие побочные эффекты от лечения могут быть, чтобы сразу их заметить и т.д.Цель этой статьи - помочь больному разобраться в основных терминах, чтобы правильно рассказать лечащему врачу-гастроэнтерологу о симптомах, чтобы понять диагноз. И понять, есть ли у врача-гастроэнтеролога современные диагностические возможности, чтобы назначить качественное лечение.Какая у Вас кислотность?Такой вопрос задают опытные врачи-гастроэнтерологи своим пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, когда у них нет возможности самим провести исследование кислотности.Вопрос не праздный. От ответа зависят и лечение, и режим питания при гастритах, язвах и других кислотозависимых заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).Если Вы не знаете свою кислотность, и в Вашей поликлинике (больнице) внутрижелудочную кислотность (рН) не исследуют, то Вас будут лечить методом «проб и ошибок».Стандарты медицинской помощи это допускают, поскольку кабинеты и отделения гастроэнтерологии часто не имеют диагностического оборудования для рН-метрии в соответствии с государственными стандартами оснащения. Такое лечение без качественной диагностики может сильно затянуться. Как однажды заметил руководитель гастроэнтерологического отделения крупной больницы: «30% ошибок при лечении заболеваний ЖКТ – это очень хороший результат».По данным Труш О.В. (2007 г.), 60-70% больных хроническим гастродуоденитом и язвенной болезнью получают некачественную медицинскую помощь, из них половина – из-за непроведения рН-метрии желудка.Повышенная, пониженная кислотностьПрофессор Гроздова Т.Ю. рассказывала, что в советское время во время экспедиции в северные регионы она проводила внутрижелудочную рН-метрию коренным жителям-оленеводам.Обнаружилось, что в промежутки между приемами пищи у них в желудке кислоты нет! Но едят они в точно определенное время суток. Поели – кислота выработалась. Через несколько часов пища ушла из желудка, и кислота перестала выделяться.У людей, испорченных цивилизацией, физиологические ритмы нарушены: кислота вырабатывается и когда нужно, и когда не нужно, вызывая воспаления и язвы на слизистой.Пониженная кислотность – это тоже плохо, т.к. кислота нужна для переваривания пищи и, что менее известно, для дезинфекции пищи.Кислота не даёт инфекции, которая присутствует в пище, проникнуть внутрь организма.Если кислоты мало, то у человек чаще возникают всевозможные расстройства ЖКТ и инфекционные отравления. Если кислота пониженная, то нужно внимательнее следить за качеством еды и чистотой рук.Будущий оленевод ест сырое мясоГоворя о кислотности желудка, подразумевают кислотность в его средней части (в, так называемом, теле желудка). В нижней (антральной) части желудка вырабатываются щелочная слизь, которая должна нейтрализовать кислоту перед тем, как пища попадает в двенадцатиперстную кишку.Если щелочной слизи вырабатывается мало, то пища, пропитанная кислотой, застаивается в желудке, разъедая стенки желудка. А если пища с кислотой всё же проходит в двенадцатиперстную кишку, то разъедает стенки двенадцатиперстной кишки.Суточная рН-метрия, проводимая одновременно в трёх отделах ЖКТ, позволяет обнаружить отклонение от нормы у конкретного больного: то ли кислоты много выделяется, то ли щелочной слизи мало выделяется, то ли ещё какие-то дисфункции, и назначить адекватное лечение.Рак желудкаСтандартный подход при лечении большинства заболеваний пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки – это снижение кислотности в желудке. Обычно у больных в желудке рН=1-2.Для лечения нужно с помощью антисекреторных препаратовудерживать рН в желудке выше 3-4 единиц.У разных людей одна и та же доза лекарства даёт разный уровень рН, поэтому для гарантированного заживления дают дозу побольше.Однако если перестараться, и поднять рН выше 5 единиц, то в десятки раз ускоряется преобразование в желудке безобидных нитратов, которые мы получаем вместе с пищей, в сильные канцерогены: нитриты и нитрозамины (N-нитрозоамины).Если в больнице есть рН-метрия, то врач может подобрать правильную дозу и режим приема лекарства без повышения риска развития рака из-за слишком сильного снижения кислотности.Повышенная ломкость костейКазалось бы, какая связь между заболеваниями ЖКТ и повышенной ломкостью костей? Однако органы здравоохранения США в мае 2010 года опубликовали предупреждение о повышенном риске переломов бедра, запястья и позвоночника при приёме в больших дозах широко распространённых лекарств для понижения кислотности в желудке – ингибиторов протонной помпы или лечении ими в течение года."Назначая ингибиторы протонной помпы, врач должен выбирать по возможности более низкую дозу или более короткий курс лечения, которые были бы адекватны состоянию пациента" – указывается в публикации.Единственный способ подобрать оптимальную дозу ингибиторов протонной помпы – это проведение пациенту внутрижелудочной рН-метрии.Инфекционная хеликобактерная теория язвенной болезниИнфекционная теория утверждает, что язвы в желудке и двенадцатиперстной кишке вызывает микроб «хеликобактер пилори».Несмотря на серьёзные противоречия, эта теория получила широкое распространение, благодаря своей простоте и возможности использовать дорогостоящие лекарства для устранения (эрадикации) этого микробаВ годы наибольшей популярности этой теории с высокой трибуны утверждалось, что эрадикацию нужно проводить не только у больного, но и у всех членов семьи и у домашних животных, причем в России назначать эрадикационную терапию нужно, не разбираясь, есть ли у конкретного больного этот микроб, потому что у большинства есть.Эрадикационная терапия хеликобактера с помощью больших доз антибиотиков прочно вошла в стандарты лечения ЖКТ, хотя у 30-40% пациентов наблюдаются побочные эффекты в виде толстокишечного дисбиоза и антибиотико-ассоциированной диареи. Сейчас, несмотря на Нобелевскую премию, ажиотаж спадает.Опытные гастроэнтерологи считают хеликобактер всего лишь одним из десятка других факторов риска. Академик В.Т. Ивашкин на одной из конференций рассказал о зарубежных исследованиях, в которых было показано, что приём витамина С и бета-каротина (витамина А) компенсирует негативное действие хеликобактера на слизистую желудка. Однако, когда это дойдёт до рядовых врачей … .С чего начать, если Вы заболели?Проанализируйте свои ощущения, определите симптомы болезни, попробуйте определить и саму болезнь, но помните, что правильный диагноз сможет поставить только хороший врач.Дело в том, что один и тот же симптом может быть следствием разных заболеваний. Например, боль в груди может быть вызвана болезнью сердца, болезнью ЖКТ, болезнью позвоночника или их взаимосвязанной комбинацией.Другой пример. Болезни ЖКТ, с одним и тем же названием иногда нужно лечить по-разному в зависимости от Вашего состояния (о кислотности уже говорилось), поэтому важно, чтобы врач мог назначить Вам все нужные исследования.Допустимо ли самолечение?Принято говорить, что самолечение недопустимо.Однако это реальность нашего времени.В 2008 году международным сообществом было принято «Гштадское руководство по лечению ГЭРБ», которое признало правильным самолечение без обращения к врачам неосложненных форм гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с применением безрецептурных препаратов: антацидов, альгинатов, Н2-блокаторов, ингибиторов протонной помпы. В отношении других болезней ЖКТ нет доказательств допустимости самолечения.Поэтому, если Вы дорожите своим здоровьем, ищите хорошего гастроэнтеролога.Современный хороший врач-гастроэнтеролог не только лечит, но и делится своим опытом с коллегами с помощью публикаций в научно-практических журналах, трудах конференций и т.п.Всё это попадает в интернет и даёт информацию к размышлению.Если затрудняетесь, начните со списка медицинских учреждений, в которых вроде бы есть приборы для диагностики функциональных нарушений ЖКТ, со списка авторов гастроэнтерологов или со списка статей по функциональной гастроэнтерологии.

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