Онколог Карасев перечислил продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Хирург и онколог Иван Карасев назвал продукты, которые нельзя хранить в холодильнике после истечения срока годности.Он отметил, что в России не принято выбрасывать продукты, которые немного испортились. Однако в случае с некоторой пищей сделать это необходимо. Например, нельзя употреблять в пищу сыр и хлеб, часть которых покрылась плесенью. Этот грибок очень токсичен и может содержаться в других частях продукта без плесени.Также некоторые грибки могут выдерживать температурную обработку. Поэтому также не стоит использовать просроченные продукты для приготовления другой пищи.Он заключил, что плесень не вызывает онкологию напрямую, но может снизить иммунитет и отравить организм. Все это способствует появлению злокачественных образований.

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