Врач Захарова: эти 3 привычки продлят жизнь и сохранят мозг здоровьем

Врач общей практики Татьяна Захарова рассказал о трех привычках, которые позволят сохранить здоровье и увеличить продолжительность жизни.Примите эти добавкиХотя пищевые добавки не следует использовать в качестве основного средства для лечения болезней, они могут дополнять сбалансированную диету и физические упражнения."Добавки не исправят ваш повышенный уровень сахара в крови, кровяное давление, подагрический артрит и гипертонию — только вы можете это сделать. Простого выхода нет. Однако правильный режим добавок может оптимизировать ваше здоровье, так что ваша тяжелая работа будет максимально раскрыта, и ее следует рассматривать так же важно, как правильный выбор продуктов питания и фитнес-программы", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова.Захарова рекомендует следующие лучшие добавки:Омега-3 жирные кислотыРесвератролЭкстракт зеленого чаяВитамин D3КуркуминВ-комплексВитамин CВитамин ЕМагнийПробиотики.Врач также рекомендовала отказывается от поливитаминов, потому что «дозировки отдельных компонентов довольно низкие».Работайте над своим мозгомЗахарова говорит, что физические упражнения приносят пользу мозгу как умственно, так и физически. Физические упражнения и критическое мышление формируют нервные пути в мозгу.Физическая активность помогает формировать синапсы, которые представляют собой связи между нейронами, которые помогают уменьшить воспаление, обратить вспять возрастную потерю пространственной памяти и улучшить обучение.Это также может помочь предотвратить болезни Паркинсона и Альцгеймера.«Есть также доказательства того, что увеличение притока крови к мозгу во время упражнений способствует нейрогенезу (образованию новых нейронов в мозгу). Упражнения могут улучшить как способности к обучению, так и память».Изучение нового навыка также может «зарядить» мозг.Гликемический индекс продуктов питания важенИзмерение вашего пищевого гликемического индекса (ГИ) — это способ. По словам врача, это влияет на уровень сахара и инсулина в крови. Эти знания можно использовать для поиска любых скрытых сахаров.В качестве примера он продолжает использовать фасоль с гликемическим индексом 23, а арахис — 7.Чем слаще пища, тем выше значение ГИ.«Проще говоря, если вы чувствуете сладость, значить у продукта высокий ГИ», — сказала врач.После употребления в пищу продуктов с низким ГИ уровень глюкозы увеличивается лишь незначительно, а это означает, что вырабатывается меньше инсулина. Жесткий гликемический контроль в первую очередь является функцией нескольких взаимосвязанных факторов, таких как употребление продуктов с низким ГИ, мышечная масса тела и ежедневные физические упражнения.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки