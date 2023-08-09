Виды голода, которые мы испытываем

Если вы думали, что чувство голода — однозначное явление, связанное с ЖКТ, спешим разочаровать. Специалисты уверены, что в течение жизни мы испытываем как минимум два вида голода, поэтому мы решили выяснить, что же они имели в виду.Гормональный голодВид голода, который может не покидать нас в течение долгого времени и предугадать его невозможно. За ощущение гормонального голода отвечают два пептида — грелин и лептин. Именно они стимулируют аппетит. Многие люди переедают исключительно из-за повышенного уровня грелина, что довольно опасно и может привести к РПП. Далеко не каждый специалист может сразу же выяснить, в чем причина расстройства, поэтому важно обратить внимание на этот момент при диагностике. Чаще всего повышенный уровень грелина наблюдается у людей, которые не могут жить без сладкого и находятся в постоянном стрессе.Естественный голодЗнакомый всем нам голод. Признаки этого крайне неприятного состояния могут сводить с ума: головокружение, боль в желудке, усталость и другие неприятные моменты, когда наш организм требует подзарядки в виде еды. Специалисты рекомендуют разбить приемы пищи на четыре-пять приемов, чтобы избежать всевозможных расстройств пищевого поведения и не навредить желудку.Информационный голодА вот этот тип голода в принципе не связан с нашим ЖКТ. Наверное, это самый полезный из всех видов голода, которые мы упомянули. Когда человек пребывает в хроническом стрессе, есть вероятность развития ментального расстройства или просто срыва. Чтобы этого избежать, рекомендуется на время отключиться от внешних источников информации. Правда, долго вы не продержитесь и уже через пару дней начнете тянуться к гаджетам, но держите себя в руках и дайте своему мозгу время на инфо-детокс.

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