Можно ли мыться и купаться при ветрянке

Ветрянка – детское заболевание, вызванное вирусом Varicella zoster, которое сопровождается высыпаниями на коже и симптомами лихорадки.Ветрянка, хотя и является распространенным заболеванием детства, все равно вызывает множество вопросов у родителей. Одним из наиболее актуальных вопросов является: можно ли мыться и купаться ребенку с ветрянкой?Можно ли мыться при ветрянкеДа, причём не только в душе, но и в ванне. Тёплая или прохладная вода облегчит зуд при ветрянке. Высыпаний же больше не станет.Главное — не тереть кожу мочалкой, а после мытья аккуратно промокнуть кожу, а не обтираться полотенцем.В воду можно добавить специальные средства против зуда, такие как коллоидная овсянка. Это мелко?мелко размолотые хлопья. Их можно купить в аптеке в виде лосьона для ванны или сделать самому.Если же у вас высокая температура и нет сил дойти до душа, то запланированное мытьё можно пропустить. Ничего страшного от этого не произойдёт. Чтобы занести бактериальную инфекцию, надо не мыться достаточно долго.Можно ли мыть голову при ветрянкеДа, сама по себе вода никак не вредит состоянию кожи. Но не стоит пользоваться шампунями с большим количеством отдушек и красителей, чтобы не провоцировать раздражение.Можно ли купаться в водоёмах при ветрянкеНет. Пузырьки при ветрянке лопаются, и на коже появляются повреждения. Они становятся входными воротами для возбудителей инфекций, которые могут жить в пресных и солёных водоёмах. С любыми открытыми ранами в воду лучше не соваться.Можно ли купаться в бассейнах при ветрянкеНе стоит. В общественные бассейны точно не надо приходить с острым вирусным заболеванием. Но и от купания в собственном стоит воздержаться: врачи не рекомендуют купаться с повреждениями кожи, чтобы не усугубить её состояние.

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