Терапевт Белова: лук и чеснок входят в число полезных продуктов от закупорки сосудов

Врач-терапевт Александра Белова назвала доступные продукты, улучшающие защиту от закупорки сосудов и инсульта.Орехи замедляют атеросклероз. Терапевт Белова отметила, что орехи содержат клетчатку, магний, полиненасыщенные жиры, витамин Е, антиоксиданты – все компоненты, предотвращающие сердечно-сосудистые заболевания.Шпинат богат фолиевой кислотой. Фолиевая кислота защищает артерии от затвердевания. Твердые артерии и сосуды плохо расширяются под притоком крови, что повышает риск закупорки.Оливковое масло снижает холестерин. Благодаря его употреблению уменьшается уровень ЛПНП в крови и вместе с этим снижается риск тех отложений в сосудах, которые ведут к атеросклерозу.Лук и чеснок действуют как естественные очистители сосудов. Терапевт Белова назвала лук и чеснок одними из самых полезных продуктов от закупорки сосудов, поскольку содержащиеся в них масла помогают предотвратить атеросклероз. Чеснок, в частности, стимулирует выработку в организме азота, тем самым улучшая гибкость и эластичность артерий.Яблоки содержат противотромбозные процианидины. Данные вещества обладают способностью предотвращать образование тромбов, поддерживают эластичность артерий, укрепляют их стенки. В частности, эти соединения содержатся в яблоках сортов ред делишес и гренни смит.Грейпфруты уменьшают количество липидов в крови. Богатые витамином С, они помогают не допускать повышения уровня липидов в крови, представляющего собой основной риск развития атеросклероза.Зеленый чай также содержит процианидины. Как и яблоки, зеленый чай является источником процианидинов, которые повышают эластичность артерий, а также помогают транспортировать кислород и питательные вещества к тканям, мышцам и органам.

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