Гематолог Головизнина назвала симптомы опасной миеломной болезни
Повышение уровня общего белка в крови или моче, повышение кальция.
Боль в костях или в позвоночнике в состоянии покоя.
Снижение уровня гемоглобина из-за заболеваний почек.
Бактериальные инфекции.
Снижение плотности костей (определяется на рентгене).
Уменьшение мочи и рост креатинина и мочевины в крови.
Причины заболевания еще не выявлены, но в качестве потенциальных рассматриваются генетическая предрасположенность и воздействие радиации.
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