Гематолог Головизнина назвала симптомы опасной миеломной болезни

Врач-гематолог сочинской “Клиники Фомина” Мария Головизнина назвала симптомы миеломной болезни. Миелома — злокачественная опухоль, возникающая из-за мутации в ДНК. Заболевание чаще всего диагностируется у пожилых людей старше 65 лет. В качестве основных симптомов выделяются:Повышение уровня общего белка в крови или моче, повышение кальция.Боль в костях или в позвоночнике в состоянии покоя.Снижение уровня гемоглобина из-за заболеваний почек.Бактериальные инфекции.Снижение плотности костей (определяется на рентгене).Уменьшение мочи и рост креатинина и мочевины в крови.Причины заболевания еще не выявлены, но в качестве потенциальных рассматриваются генетическая предрасположенность и воздействие радиации.

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