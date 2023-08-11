Врач Кашух предупредила об атеросклерозе из-за неправильного употребления яиц

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух: употребление слишком большого количества яиц не приносит пользы здоровью.Врач Кашух предупредила в интервью о подверженности атеросклерозу из-за неправильного употребления яиц. Атеросклероз означает, что в кровеносных артериях организма присутствует много бляшек – образований из излишков холестерина и других жиров. Со временем эти бляшки, появляющиеся на внутренних стенках артерий, увеличиваются и кальцинируются, что ведет к закупорке артерий и нарушению кровотока. Развитие атеросклероза тесно связано со склонностью к сердечно-сосудистым патологиям, включая инфаркт и инсульт.По словам Екатерины Кашух, чрезмерное употребление яиц стимулирует появление в артериях атеросклеротических бляшек.«В желтке содержится холестерин, избыток которого в организме ускоряет развитие атеросклероза», - поделилась медик.Специалистка порекомендовала есть яйца в количестве одно-максимум две штуки в день.Кашух добавила, что другие риски для здоровья связаны с тем, как готовятся яйца. Врач подчеркнула, что нужно избегать их жарки на оливковом масле. Оно входит в группу масел, которые характеризует высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот. Нагревание делает эти масла токсичными для организма.Помимо того, не нужно есть сырые или слабо проваренные яйца – это чревато заражением сальмонеллезом, относящимся к тяжелым инфекционным заболеваниям.

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