В Роспотребнадзоре рассказали о пользе баклажанов

Несмотря на то, что баклажан не входит в число любимейших плодов лета для большинства людей, эта ягода семейства пасленовых невероятно полезна. Специалисты Роспотребнадзора рассказали о пользе употребления баклажанов.Пользу баклажанов вряд ли кто-то сможет описать в двух предложениях. В первую очередь, положительно на организм действуют такие пигменты, как антоциан и насунин. Первые способны снизить уровень холестерина и являются природным антисептиком. Что касается второго, он оберегает организм от окислительного стресса и повреждения клеток.Кроме того, баклажаны содержат хлорогеновую кислоту, которая укрепляет иммунные свойства организма, и витамины В-группы. А что самое главное, баклажан – совершенно не калорийный продукт, из-за чего он подойдет даже тем, кто придерживается строгих диет.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки