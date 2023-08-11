В Роспотребнадзоре рассказали о пользе баклажанов
Пользу баклажанов вряд ли кто-то сможет описать в двух предложениях. В первую очередь, положительно на организм действуют такие пигменты, как антоциан и насунин. Первые способны снизить уровень холестерина и являются природным антисептиком. Что касается второго, он оберегает организм от окислительного стресса и повреждения клеток.
Кроме того, баклажаны содержат хлорогеновую кислоту, которая укрепляет иммунные свойства организма, и витамины В-группы. А что самое главное, баклажан – совершенно не калорийный продукт, из-за чего он подойдет даже тем, кто придерживается строгих диет.
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