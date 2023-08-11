Врач Захарова назвала самое лучшее время для упражнений, чтобы "растопить" жир на животе

Вы хотите сбросить несколько килограммов – но, несмотря на регулярные занятия спортом, это не очень получается? Исследователи нашли лучшее время, чтобы избавиться от жира на животе.Тот или иной время от времени может испытывать потребность в оптимизации собственного тела, особенно в области желудка. "Спасательный круг вокруг талии" — это вопрос не только эстетики, но и здоровья.Жир на животе опасенСпециалисты неоднократно предупреждают, что висцеральный жир, который окружает внутренние органы, например пищеварительную систему в брюшной полости, содержит патогенные гормоны."Жир на животе может способствовать перепроизводству инсулина и, следовательно, вызывать высокое кровяное давление и воспаление в организме. В худшем случае результатом может стать и сердечный приступ", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.Кроме того, отмечается тот факт, что жир у женщин все чаще откладывается в области живота и на бедрах из-за женского гормона эстрогена. Вот почему, изучив состояние здоровье имеет смысл бороться с жировыми отложениями.Когда женщины теряют жир на животе, а когда мужчины?Многие уже интегрируют обычные спортивные занятия в повседневную жизнь, будь то посещение тренажерного зала или пробежка по лесу. Но есть ли в вашем календаре конкретное время, чтобы заблокировать упражнения, потому что это самый быстрый способ растопить жир на животе?Исследование говорит, что да. Особенно интересно: есть большие различия между мужчинами и женщинами."В то время как у женщин утренняя тренировка заставляет сбрасывать килограммы, мужчины добиваются наилучших результатов вечером. Здесь могут сыграть роль различия в гормонах, в биологических часах и в цикле сна-бодрствования", - говорит Захарова, комментируя исследование для МедикФорум.Движение в повседневной жизниКроме того, исследование показало, независимо от пола, что упражнения утром не только быстрее сжигают жир, но и снижают артериальное давление, а упражнения вечером повышают мышечную силу, выносливость и работоспособность, улучшают общее настроение и чувство сытости.Конечно, лучшее время для занятий спортом — это то время, когда оно уместно в календаре. В конце концов, непрофессиональным спортсменам достаточно сложно интегрировать физические упражнения и фитнес в свою стремительную жизнь.Те, кому приходится совмещать работу, семью и компанию, часто не могут позволить себе подумать об идеальном времени для тренировок. Главное продолжать двигаться.ПитаниеДля увеличения эффективности тренировок, Захарова также рекомендует использовать сбалансированное питание, основанное на небольшом дефиците калорий и хорошем балансе белков, жиров и углеводов."Также старайтесь есть больше нежирного белка и клетчатки, они хорошо насыщают".

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки