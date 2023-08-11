Почему выпадают волосы и когда надо бить тревогу

Волосы - это не только важнаяВолосы - это не только важная часть внешности, но и индикатор общего здоровья организма. Их выпадение может вызывать беспокойство и тревогу, особенно если процесс становится заметным и продолжительным. часть внешности, но и индикатор общего здоровья организма. Их выпадение может вызывать беспокойство и тревогу, особенно если процесс становится заметным и продолжительным.Зная причины выпадения волос и понимая, когда ситуация требует внимания, читатели смогут принимать информированные решения по уходу за своими волосами и, при необходимости, обратиться за медицинской помощью.Как растут и выпадают волосы в нормеЧтобы понять, почему волосы выпадают, нужно знать, как они растут.Как и наша кожа, волосы состоят из клеток кератиноцитов. Они образуются в волосяном фолликуле и по мере роста мигрируют, уплощаются и отмирают. Видимая часть волоса полностью состоит из белка кератина, который отвечает за ороговение.Рост клеток фолликула цикличен: стадии быстрого производства клеток чередуются с периодами покоя. Этот цикл можно разделить на три фазы:Анаген. Это активная фаза, в которой волосяной фолликул принимает форму луковицы и производит клетки. Стадия может длиться до нескольких лет, и от её продолжительности будет зависеть длина волос. В анагене находятся 80–90% волос.Катаген. В этот период фолликул постепенно уменьшается, чтобы в итоге перейти в состояние покоя. Катаген длится несколько недель. В нём пребывает примерно 1% волос.Телоген. Это период покоя. Фолликул погружается в спящее состояние, а волосы из него перестают расти и со временем выпадают — каждый день от 50 до 150. В телогене находятся 10–15% фолликулов, которые могут оставаться в этой стадии от нескольких недель до года, в зависимости от их расположения. Меньше всего — на ресницах, дольше — на коже головы.Точный механизм, который регулирует переход из одной фазы в другую, до конца не известен. Считается, что деление клеток стимулируют специальные биологические вещества — факторы роста. Их производят клетки фолликула, у которых есть запрограммированное время жизни и количество делений, от которых будет зависеть продолжительность фаз, а значит — длина волос.На рост волос также влияют половые гормоны и активность иммунных клеток.Почему волосы могут выпадать сильнее обычногоКаждый день волосы не только выпадают, но и растут. Поэтому мы не замечаем изменений в густоте, когда ежедневно лишаемся 50–150 волос. Но это начинает бросаться в глаза, если они теряются слишком активно или по какой?то причине не растут. Такое состояние называется алопецией.Врачи?дерматологи выделяют анагеновую и телогеновую алопецию.Выпадение волос может быть как самостоятельным заболеванием, например андрогенетическая алопеция, так и симптомом нарушений внутри организма.Почему развивается телогеновая алопецияТелогеновая алопеция возникает из?за того, что сразу много фолликулов оказываются в состоянии покоя. Это может быть нормальным процессом либо развиваться из?за каких?то нарушений.Телогеновая алопеция часто сопряжена с дефицитными состояниями, такими как недостаток железа, белка, витаминов группы В. Также на рост волос влияет и витамин D, но обычно из?за его дефицита волосы не выпадают, просто медленнее растут. Желательно раз в полгода проходить чекап организма на выявление дефицитных состояний, если вас беспокоит состояние волос.Телогеновая алопеция — это нормальная ситуация на 3–4?й месяц после родов. Во время беременности волосы дольше остаются в фазе роста, поэтому кажется, что становятся гораздо лучше. А потом те, что должны были выпасть за все эти месяцы, резко это делают. Но обычно к 6–9?му месяцу линька прекращается и восстанавливается нормальная густота.В других случаях телогеновую алопецию вызывают некоторые медицинские состояния, например:резкое похудение на 10 килограмм или более;болезнь с высокой температурой;операция;окончание приёма противозачаточных.Почему развивается анагеновая алопецияАнагеновая алопеция бывает, если что?то повреждает фолликулы.Действие ядов и лекарствВыпадение волос может быть побочным эффектом некоторых лекарств, таких как препараты для химиотерапии, от артрита, депрессии, подагры и высокого кровяного давления.Анагеновая алопеция чаще всего развивается из?за токсического действия некоторых препаратов. Самый распространённый пример — химиотерапия при онкологии. При завершении курса лечения волосы восстанавливаются самостоятельно.Наследственная предрасположенностьЭто состояние называется андрогенетической алопецией. Чаще всего она бывает у мужчин — тогда у них возникают залысины на лбу и лысина на макушке. Но встречается заболевание и у женщин. В этом случае волосы, особенно на проборе и макушке, становятся редкими.При андрогенетической алопеции встречается стадия, которой нет при других заболеваниях: кеноген. Это когда старый волос выпал, но фолликул не перешёл в анаген, поэтому новый не образовался. При нормальном же цикле роста старый выпадает, потому что его выталкивает новый волос.Гормональные нарушенияИзбыток тестостерона, например при поликистозе яичников, вызывает андрогенную алопецию. Также волосы могут редеть из?за нарушений обмена гормонов щитовидной железы.Аутоиммунные состоянияПри аутоиммунных заболеваниях, например при системной красной волчанке, иммунные клетки атакуют собственный организм, в том числе волосяные фолликулы.Механическое повреждение фолликуловЧрезмерная укладка или причёски, которые туго стягивают пряди, могут вызвать выпадение из?за натяжения, или тракционную алопецию. Она проходит, если дать волосам больше свободы.Также иногда люди сами выдёргивают волосы, особенно в состоянии стресса. Это называется трихотилломанией.Выпадение может быть вызвано и воздействием высоких температур при уходе за волосами или кожей (например, процедуры с горячим маслом).Каковы признаки ненормального выпадения волосВолосы могут выпадать внезапно или постепенно, только на голове или на всём теле. Это зависит от причин. Насторожить же должны такие симптомы:постепенное истончение на макушке;круглые или пятнистые залысины;внезапное выпадение волос клоками;выпадение волос по всему телу;шелушение кожи головы, ломкость волос, покраснение, отёчность и иногда мокнущие участки (эти признаки будут говорить не об алопеции, а о другом заболевании, например грибковой инфекции).Что делать, если волосы выпадаютНе всегда мы можем объективно оценить, нормальное ли количество волос выпадает каждый день. Поэтому, если вас это беспокоит, обратитесь к врачу. Особенно если вы заметили внезапное или очаговое исчезновение волос или более сильное, чем обычно, выпадение при расчёсывании или мытье головы. Своевременная консультация может помочь избежать значительной потери.Также внезапное выпадение волос может сигнализировать о наличии основного заболевания, требующего лечения.Как защитить волосы от чрезмерного выпаденияЧаще всего встречается андрогенетическая алопеция, которую предотвратить, к сожалению, нельзя. Но можно попытаться избежать других разновидностей проблемы, если:не дёргать волосы, особенно влажные, и применять средства, облегчающие распутывание;меньше использовать горячие бигуди, щипцы, уходовые процедуры с горячим маслом;стараться не стягивать волосы заколками и резинками в тугие причёски;спросить у врача, не могут ли назначаемые лекарства и добавки усиливать выпадение;защищать кожу головы от солнечного света и ультрафиолетового излучения;бросить курить;

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