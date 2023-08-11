Правда ли, что пить воду с куркумой полезно
Куркума вызывает интерес не только у диетологов и представительниц прекрасного пола, но и ученых, которые периодически проводят исследования и каждый раз выявляют новые волшебные свойства приправы.
Антиоксидант
Основным компонентом популярной в азиатских странах желтой специи является куркумин, обладающий сильными антиоксидантными свойствами. Они борются с повреждением клеток и защищают организм от окислительного процесса. Согласно имеющимся на сегодняшний день сведениям, полученным в ходе клинических испытаний, данные химические вещества помогают снизить риск развития ряда болезней и инфекций.
От воспалений и боли
Во-вторых, куркумин наравне с имбирем и корицей обладает мощными противовоспалительными свойствами. Не так давно ученые выяснили, что положительный эффект от специи можно сравнить с результатами приема ряда медицинских препаратов, которые направлены на противостояние воспалению в организме.
Активатор мозга
Помимо этого, куркумин повышает уровень нейротрофического фактора головного мозга (НФГМ), который помогает росту клеток главного органа центральной нервной системы. Как отмечают специалисты, именно низкий уровень НФГМ грозит развитием различных недугов, в том числе болезни Альцгеймера.
Защитник сердца
В-четвертых, потребление куркумы положительно отражается на работе сердечно-сосудистой системы. Так, ее основной компонент улучшает функцию слизистой оболочки кровеносных сосудов и снижает вероятность сердечного приступа.
Душевный подъем
Наконец, напиток с куркумой способен повысить настроение. В одном исследовании пациенты с диагностированной депрессией принимали либо антидепрессанты, либо аналогичные медикаменты совместно с куркумином. Спустя 1,5 месяца врачи сравнили результаты и выявили, что у второй группы наблюдались более высокие положительные показатели.
Таким образом, напиток с куркумой можно считать полезным для организма. Однако важно помнить об индивидуальной непереносимости некоторых компонентов и с осторожностью относиться к добавлению куркумина в свой рацион.
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