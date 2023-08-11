Врач Никитина назвала сенную лихорадку среди проблем со здоровьем в жарком августе

Врач-терапевт Светлана Никитина рассказала, от каких проблем со здоровьем могут пострадать люди, чей отпуск пришелся на жаркий август.Терапевт Никитина напомнила в беседе с «МедикФорум», что в конце лета многие люди могут ощутить обострение сенной лихорадки. Она возникает на фоне чрезмерной реакции организма на пыльцу растений, стимулирующей развитие воспаления и появление симптомов в виде зуда, слезотечения, першения в горле, носу и глазах; чихания, кашля, усталости и головных болей.«Некоторые люди заболевают ранней весной, а другие – в конце лета из-за выделения растениями различной пыльцы», - сообщила врач Никитина.Медик подчеркнула, что если симптомы сенной лихорадки становятся тяжелыми или вместе с ними обостряются симптомы имеющейся астмы или другой аллергии, следует обязательно обращаться к врачу.Болезнь Лайма. Среди других проблем со здоровьем в жарком августе специалистка назвала укусы насекомых, особенно клещей.«Болезнь Лайма или клещевая лихорадка могут возникать и вызывать как краткосрочные, так и долгосрочные последствия. Большинство людей не помнят, что их укусили, но замечают следы укусов на коже – они возникают за период от трех дней до примерно одного месяца после укуса», - поделилась терапевт.Никитина предупредила, что болезнь Лайма может вызывать гриппоподобные симптомы. Некоторые люди переносят ее без лечения; однако также инфекция может прогрессировать, вызывая боль в суставах, а также слабость, усталость, проблемы с сердцем и неврологические нарушения, если не лечить ее антибиотиками.Тепловое истощение. Врач посоветовала помнить о такой проблеме жарой погоды как тепловое истощение. Данное состояние вызывается значительной потерей влаги и электролитов в организме, развитием обезвоживания. Человек при этом испытывает тошноту, головные боли, слабость,«Отсутствие помощи при тепловом истощении может привести к тепловому удару, когда температура тела поднимается выше 40 градусов, возникают спутанность сознания и его потеря. Тепловой удар требует неотложной медицинской помощи».

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