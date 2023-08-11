Витамин К2 – ключевой элемент в обмене веществ

Витамин К2 играет важную роль в усвоении кальция, берется с сердечно-сосудистыми проблемами. Без него не работает витамин Д. Нехватке витамина К2 способствует процесс старения. Как можно поддерживать необходимое количество витамина К2 в нашем организме?В организме в день должно синтезироваться не менее 100 мкг витамина К2, в противном случае возрастает вероятность переломов костей (особенно во время менопаузы у женщин). При нормальном балансе К2 вероятность переломов снижается на 70%.Витамин К2 необходим для здоровьяВитамин К2 – важный элемент для усвоения микроэлемента кальцияВит-н К2 обеспечивает усвоение кальция, а при его дисбалансе происходят следующие осложнения:Нарушается свертываемость крови, что приводит к продолжительным кровотечениям даже при легких травмах.Накапливаются отложения кальция на сосудистых стенках.Снижается плотность костной ткани.Развиваются заболевания сердечно-сосудистой системы.Проявляются неврологические сбои.Возникает гормональный дисбаланс.Наблюдаются хронические воспаления.Беспокоят аллергии.Нарушается эластичность кожных покровов.Почему для усвоения кальция требуется витамин К2Вит-н Д без наличия вит-на К2 не сможет выполнять свою функцию, связанную с усвояемостью кальция. В чем причина? Вит-н К2 обеспечивает реакцию кальция с вит-м Д, в результате которого особые белки перемещают кальций из крови в ткани.При дефиците К2 вит-н Д теряет свой эффект, при недостатке вит-на Д вит-н К2 не функционирует.Как витамин К2 борется с инсультом и инфарктом?Избыток вит-на Д приводит к отложению кальция на стенках артерий и в ткани хрящей. Это вызывает развития ишемии, инсульта и инфаркта миокарда. Правильная пропорция вит-нов К2 и Д не позволяет кальцию откладываться в сосудах, органах и тканях.Прием вит-на Д необходимо сочетать с приемом вит-на К2. Решение проблемы - прием БАДов с комплексом кальция и вит-нов К2 и Д.К2 работает в системе свертывания кровиК2 задействован в синтезе тромбина и тромбопластина, обеспечивающих тромбообразование при свертывании крови. При его дефиците нарушается свертываемость крови.Факторы, которые способствуют снижению концентрации К2 в организмеЖелчекаменная болезнь,опухоли поджелудочной,дисбактериоз,нездоровый пищевой рацион,продолжительный прием медикаментов, угнетающих кишечную микрофлору,возраст старше 60 лет,менопауза,неблагоприятный радиационный фон.Признаки нехватки витамина К2Кровоточивость, появление синяков при самых легких травмах, кровотечения из носа.Вялость, усталость.Сбои в работе кишечника.Дисбаланс микробиома кишечника.Хрупкость костной ткани.Обильные выделения при месячных.Как восполнить нехватку витамина К2: 2 способаВитамин производится микрофлорой толстого кишечника. И если микрофлора нарушена, организм не в состоянии синтезировать витамин в необходимом объеме.Витамин может поступать с пищей. В этом случае всасывание идет в тонком кишечнике.Здесь есть ряд нюансов:Процент вит-на К2 в продуктах незначителен.Усвоение вит-на К2 - не более 20% от содержания в пище.Повысить его усвояемость до 30% получится путем термической обработки (запекания пищи).Это жирорастворимый вит-н – важно включить в пищевой протокол жиры, в противном случае усвоение К2 снижается на 5-10%.

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