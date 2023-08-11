Витамин К2 – ключевой элемент в обмене веществ
В организме в день должно синтезироваться не менее 100 мкг витамина К2, в противном случае возрастает вероятность переломов костей (особенно во время менопаузы у женщин). При нормальном балансе К2 вероятность переломов снижается на 70%.
Витамин К2 необходим для здоровья
Витамин К2 – важный элемент для усвоения микроэлемента кальция
Вит-н К2 обеспечивает усвоение кальция, а при его дисбалансе происходят следующие осложнения:
Нарушается свертываемость крови, что приводит к продолжительным кровотечениям даже при легких травмах.
Накапливаются отложения кальция на сосудистых стенках.
Снижается плотность костной ткани.
Развиваются заболевания сердечно-сосудистой системы.
Проявляются неврологические сбои.
Возникает гормональный дисбаланс.
Наблюдаются хронические воспаления.
Беспокоят аллергии.
Нарушается эластичность кожных покровов.
Почему для усвоения кальция требуется витамин К2
Вит-н Д без наличия вит-на К2 не сможет выполнять свою функцию, связанную с усвояемостью кальция. В чем причина? Вит-н К2 обеспечивает реакцию кальция с вит-м Д, в результате которого особые белки перемещают кальций из крови в ткани.
При дефиците К2 вит-н Д теряет свой эффект, при недостатке вит-на Д вит-н К2 не функционирует.
Как витамин К2 борется с инсультом и инфарктом?
Избыток вит-на Д приводит к отложению кальция на стенках артерий и в ткани хрящей. Это вызывает развития ишемии, инсульта и инфаркта миокарда. Правильная пропорция вит-нов К2 и Д не позволяет кальцию откладываться в сосудах, органах и тканях.
Прием вит-на Д необходимо сочетать с приемом вит-на К2. Решение проблемы - прием БАДов с комплексом кальция и вит-нов К2 и Д.
К2 работает в системе свертывания крови
К2 задействован в синтезе тромбина и тромбопластина, обеспечивающих тромбообразование при свертывании крови. При его дефиците нарушается свертываемость крови.
Факторы, которые способствуют снижению концентрации К2 в организме
Желчекаменная болезнь,
опухоли поджелудочной,
дисбактериоз,
нездоровый пищевой рацион,
продолжительный прием медикаментов, угнетающих кишечную микрофлору,
возраст старше 60 лет,
менопауза,
неблагоприятный радиационный фон.
Признаки нехватки витамина К2
Кровоточивость, появление синяков при самых легких травмах, кровотечения из носа.
Вялость, усталость.
Сбои в работе кишечника.
Дисбаланс микробиома кишечника.
Хрупкость костной ткани.
Обильные выделения при месячных.
Как восполнить нехватку витамина К2: 2 способа
Витамин производится микрофлорой толстого кишечника. И если микрофлора нарушена, организм не в состоянии синтезировать витамин в необходимом объеме.
Витамин может поступать с пищей. В этом случае всасывание идет в тонком кишечнике.
Здесь есть ряд нюансов:
Процент вит-на К2 в продуктах незначителен.
Усвоение вит-на К2 - не более 20% от содержания в пище.
Повысить его усвояемость до 30% получится путем термической обработки (запекания пищи).
Это жирорастворимый вит-н – важно включить в пищевой протокол жиры, в противном случае усвоение К2 снижается на 5-10%.
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